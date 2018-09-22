Su Kesintisi 30 Haziran 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 30 Haziran 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 30 Haziran Ankara Su Kesintisi!
İşte 30 Haziran 2020 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
30 Haziran 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
BEYPAZARI PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 29.06.2020 10:00:00
Tamir Tarihi: 29.06.2020 13:00:00
Detay: BEYPAZARI BEYTEPE MAHALLESİ DEMİRCİLER SOKAK DA DAĞITIM ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA SEBEBİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR
Etkilenen Yerler: BEYPAZARI BEYTEPE MAHALLESİ Bİ KISMI
ALTINDAĞ PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 30.06.2020 08:00:00
Tamir Tarihi: 30.06.2020 17:00:00
Detay: Keçiören İlçesi Şenyuva mahallesi Defne caddesi üzerinde bulunan Q355 mm çapındaki hdp iletim hattından yeni yapılan Q300 mm çapındaki duktil iletim hattına bağlantısının yapılmasından dolayı su kesintisi yapılmaktadır
Etkilenen Yerler: Baraj mahallesi
ALTINDAĞ PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 30.06.2020 09:40:00
Tamir Tarihi: 30.06.2020 15:00:00
Detay: Ulubey mahallesi Gazeteci Hasan Tahsin caddesi içindeki içme suyu dağıtım şebeke arızasından dolayı su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: Ulubey mahallesinin bir kısmı.
KEÇİÖREN PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 30.06.2020 08:00:00
Tamir Tarihi: 30.06.2020 17:00:00
Detay: ŞENYUVA MAHALLESİ DEFNE CADDESİ İÇERERİSİNDE SU İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIGINA BAGLI YDA FİRMASI TARAFINDAN YENİ DÖŞENEN Q-300 LÜK ANA İLETİM HATTINA BAGLANTI CALIŞMASI YAPILACAGINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR
Etkilenen Yerler: ŞENYUVA MAHALLESİ VE CİVARI
ELMADAĞ PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 29.06.2020 18:30:00
Tamir Tarihi: 29.06.2020 21:45:00
Detay: ANAKRA İLİ ELMADAĞ İLÇESİ BESLEYEN HİSAR KÖY VE EDİĞE KÖYYÜNDE ASKİYE BAGLI SU KUYULARINDA ENERJİ KESİNTİSİNDEN KAYNAKLI SU AKIŞI SAGLANMIYOR AYRICA EDİĞE DEKİ DEPOMUZA SİSTEM KAYNAKLI BİR ARIZA VAR SKADA İLE GÖRÜŞÜLDÜ MOBİL EKİP GÖNDERİYOR.TAHMİNİ ARIZA 3.SAATİ BULUR.
Etkilenen Yerler: KURTULUŞ.MH.YENİCE.MH.TATLICA.MH.TOKİ.İSMETPAŞA.MH.BİR KISMI.YENİ PINAR.MH.BİR KISMI.
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