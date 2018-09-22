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Su Kesintisi 4 Ağustos 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 4 Ağustos 2020 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 4 Ağustos Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 4 Ağustos 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 4 Ağustos 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 4 Ağustos Ankara Su Kesintisi!

İşte 4 Ağustos 2020 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

4 Ağustos 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

POLATLI PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 4.08.2020 09:15:00
Tamir Tarihi: 4.08.2020 13:00:00
Detay: ARIZA ONARIM TARİHİ: 04.08.2020 09:15 ARIZA BİTİŞ TARİHİ: 04.08.2020 13:00 DETAY: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: YENİ MAHALLE PAZARCIK CADDESİNDE OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR ETKİLENECEK YERLER: YENİMAHALLE TAMAMI
Etkilenen Yerler: YENİMAHALLENİN TAMAMI

 

ÇANKAYA PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 4.08.2020 07:35:00
Tamir Tarihi: 4.08.2020 12:00:00
Detay: Yakupabdal Mahallesi Kümeevleri barış marketin alt tarafında ani oluşan PE110'luk temiz su borusu arızasından dolayı su kesintisi yaşanmaktadır.
Etkilenen Yerler: Yakupabdal Mahallesi Kümeevleri

 

YENİMAHALLE PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 4.08.2020 06:55:00
Tamir Tarihi: 4.08.2020 12:00:00
Detay: YENİMAHALLE YAKACIK 3892 SOKAK İÇİNDE ŞEBEKE HATTINDA MEYDANA GELEN ARZADAN DOLAYI SULAR KESİLMİŞTİR
Etkilenen Yerler: AKSA YAPI KOOPARATİFİ BİZİM YÖRE SİTESİ VE CİVARI

 

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