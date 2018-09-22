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Su Kesintisi 4 Mart 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 4 Mart 2021 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 4 Mart Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 4 Mart 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 4 Mart 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 4 Mart Ankara Su Kesintisi!

İşte 4 Mart 2021 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

4 Mart 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

POLATLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 4.03.2021 08:30:00
Tamir Tarihi: 4.03.2021 14:00:00
Detay: BEYLİKKÖPRÜ MAHALLESİNE SU TEMİN EDEN HATTA OLUŞAN ARIZA SEBEBİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR
Etkilenen Yerler: BEYLİKKÖPRÜ MAHALLESİ,SAKARYA KIŞLASI,NAZMİ ELMAS KIIŞLASI

 

NALLIHAN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 4.03.2021 09:00:00
Tamir Tarihi: 4.03.2021 12:00:00
Detay: Nallıhan İlçesi Fatih Mahallesi Şehit Abdullah Ören Caddesinde 90 lık PVC Dağıtım Şebeke hattı arızası nedeniyle su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Fatih Mahallesi.

 

ELMADAĞ SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 4.03.2021 09:40:00
Tamir Tarihi: 4.03.2021 12:00:00
Detay: Elmadağ İlçesi Kemalpaşa mah Soğuk Pınar sokaktaki 110 luk asbest borudaki arızadan dolayı su kesintisi yapılacaktır
Etkilenen Yerler: Tatlıca mah ve Kemalpaşa mahallesi

 

ETİMESGUT SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 5.03.2021 13:00:00
Tamir Tarihi: 5.03.2021 18:00:00
Detay: ETİMESGUT, BAĞLICA MAH. İÇMESUYU ZON SINIRLARININ AYRIŞTIRILMASI İÇİN ÜNİVERSİTE CAD. İLE 1272 SK. ÜZERİNDE PLANLI ÇALIŞMA YAPILACAKTIR. PLANLI SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR.
Etkilenen Yerler: ÜNİVERSİTE CADDESİ, 1272 SK VE BAĞLICA KÖY MERKEZİ İÇİ

 

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