Su Kesintisi 4 Mart 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 4 Mart 2021 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 4 Mart Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?