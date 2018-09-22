Su Kesintisi 6 Ağustos 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 6 Ağustos 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 6 Ağustos Ankara Su Kesintisi!
İşte 6 Ağustos 2020 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
6 Ağustos 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
PURSAKLAR PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 6.08.2020 09:30:00
Tamir Tarihi: 6.08.2020 12:30:00
Detay: Pursaklar Mimar Sinan mahallesi Yavuz bulvarı ile Çağatay caddesı köşede başkent gaz tarafından imalatı suren doğalgaz hattı ile @110 luk içme suyu hattımızın çakışmasından dolayı @110 luk içme suyu hattının deplasesi gerekmektedir.Çalışmadan kaynaklı olarak saat 09:30-12:30 arasında su kesintisi yapılacaktır
Etkilenen Yerler: Mimar Sinan mahallesi bir kısmı
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