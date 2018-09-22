Su Kesintisi 6 Nisan 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 6 Nisan 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 6 Nisan Ankara Su Kesintisi!
İşte 6 Nisan 2020 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
6 Nisan 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
PLANLI SU KESİNTİSİ BULUNMAMAKTADIR
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