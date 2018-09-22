  • BIST 89.553
  • Altın 351,514
  • Dolar 6,7223
  • Euro 7,2727
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 7 °C
»

Su Kesintisi 6 Nisan 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 6 Nisan 2020 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 6 Nisan Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 6 Nisan 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 6 Nisan 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 6 Nisan Ankara Su Kesintisi!

İşte 6 Nisan 2020 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

6 Nisan 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

PLANLI SU KESİNTİSİ BULUNMAMAKTADIR

 

İLGİLİ HABERLER

Ankara'da suyun metrekÃ¼p fiyatÄ± ne kadar? 21 Ocak 2019 su indirimi ASKÄ°

Ankara Baraj Doluluk OranlarÄ± ve Su Seviyesi - ASKÄ° 11 Ocak 2019

3 Ocak 2019 Ankara Elektrik Kesintisi - BaÅkent EDAÅ

Gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 6
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Türkiye'nin koronavirüs haritası04 Nisan 2020 Cumartesi 23:39
  • Etmeyeni de bulabilen bir virüs: Korona04 Nisan 2020 Cumartesi 00:40
  • Medeniyet ve Kültür04 Nisan 2020 Cumartesi 00:10
  • İstanbul Düzce arası kaç km? İstanbul Düzce arası kaç saat? İstanbul'dan Düzce'ye nasıl gidilir?03 Nisan 2020 Cuma 15:54
  • İstanbul Osmaniye arası kaç km? İstanbul Osmaniye arası kaç saat? İstanbul'dan Osmaniye'ye nasıl gidilir?03 Nisan 2020 Cuma 15:49
  • Koronavüris göçü tersine çevirdi03 Nisan 2020 Cuma 03:15
  • Koronaya karşı kuru temizleme03 Nisan 2020 Cuma 02:15
  • Zorlu yaşam mücadelesi03 Nisan 2020 Cuma 01:14
  • Bir Anda Öksürmeye Başladın03 Nisan 2020 Cuma 00:46
  • Allah İçin Yardımlaşmak03 Nisan 2020 Cuma 00:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti