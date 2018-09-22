Su Kesintisi 7 Mart 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 7 Mart 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 7 Mart Ankara Su Kesintisi!
İşte 7 Mart 2021 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
7 Mart 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
ALTINDAĞ SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 7.03.2021 09:30:00
Tamir Tarihi: 7.03.2021 18:00:00
Detay: HACI BAYRAM MAHALLESİ ATATÜRK BULVARI NO:20 NUMARA ÖNÜNDE OLUŞAN ŞEBEKE ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.
Etkilenen Yerler: HACI BAYRAM MAHALLESİ VE CİVARI
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