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Su Kesintisi 7 Mart 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 7 Mart 2021 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 7 Mart Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 7 Mart 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 7 Mart 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 7 Mart Ankara Su Kesintisi!

İşte 7 Mart 2021 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

7 Mart 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

ALTINDAĞ SU KESİNTİSİ

 

Arıza Tarihi: 7.03.2021 09:30:00
Tamir Tarihi: 7.03.2021 18:00:00
Detay: HACI BAYRAM MAHALLESİ ATATÜRK BULVARI NO:20 NUMARA ÖNÜNDE OLUŞAN ŞEBEKE ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.
Etkilenen Yerler: HACI BAYRAM MAHALLESİ VE CİVARI

 

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