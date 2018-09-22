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Su Kesintisi 8 Aralık 2019 Ankara - ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 8 Aralık 2019 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 8 Aralık 2019 Ankara - ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? Ankara Su Kesintisi 2019, 8 Aralık 2019 Ankara su kesintisi!

İşte 8 Aralık 2019 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

8 Aralık 2019 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

  • BEYPAZARI su kesintisi

Arıza Tarihi: 8.12.2019 10:30:00
Tamir Tarihi: 8.12.2019 13:00:00
Detay: HACIKARA MAHALLESİ CEVAT KÖPRÜCÜ SOKAK'TA OLUŞAN DAĞITIM ŞEBEKE HATTI ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR.
Etkilenen Yerler: CEVAT KÖPRÜCÜ SOKAĞI VE CİVARI

  • YENİMAHALLE su kesintisi

Arıza Tarihi: 8.12.2019 09:20:00
Tamir Tarihi: 8.12.2019 12:30:00
Detay: Yakacık mah 3898 sok içerisinde bulunan arza nedeniyle 08.12.2019 tarihi saat 12:30'a kadar su verilemeyecektir.
Etkilenen Yerler: BİZİM YÖREMİZ SİTESİ İLE AKSA SİTESİ

  • 9 Aralık 2019 Pazartesi MAMAK SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 9.12.2019 02:00:00

Tamir Tarihi: 10.12.2019 10:00:00

Detay: Mamak ilçesi Harman mahallesi Mamak caddesi içinde Kanal inşaat daire başkanlığı uhtesinde yapımı devam eden Q 1800 lük yağmur hattına engel teşkil eden Q 800lük ile Q 500lük Duktil boru içme suyu şebeke hattının kısmi Olarak deplase edileceğinden 09.12.2019 Pazartesi günü saat. 02.00 ile 10.12.2019 Salı günü 10.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Diriliş, Gülveren, Harman Mahallesinin alt kotları, Hüseyin Gazi Mahallesi alt kotları, Bahceleriçi, Bahçelerüstü üst kotları, Misket Mahallesinin alt kotları, Dutluk, Boğaziçi alt kotları, Fahrikorutürk alt kotları, Üreğil, Akşemsettin Mahallesinin alt kotları, Büyük Kayaş, Küçük Kayaş, Yeşilbayır, Yeni Bayındır, Kusunlar, Kıbrıs Köyü, Eski Bayındır, Kızılcaköy alt kotları, Tepecik alt kotları, Şahapgürler.

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