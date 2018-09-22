Su Kesintisi 8 Kasım 2019 Ankara - ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? Ankara Su Kesintisi 2019, 8 Kasım 2019 Ankara su kesintisi!
İşte 8 Kasım 2019 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
8 Kasım 2019 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
NALLIHAN
Arıza Tarihi: 8.11.2019 08:00:00
Tamir Tarihi: 8.11.2019 17:00:00
Detay: NALLIHAN İLÇESİ , HACIBEY MAHALLESİ ANKARA İSTANBUL CADDESİNDE YAPILACAK ALTYAPI ÇALIŞMASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.
Etkilenen Yerler: HACIBEY MAHALLESİ , NASUHPAŞA MAHALLESİ
POLATLI
Arıza Tarihi: 8.11.2019 09:15:00
Tamir Tarihi: 8.11.2019 12:15:00
Detay: ŞEBEKE ARIZASI NEDENİYLE KESİNTİ YAPILMAKTADIR.
Etkilenen Yerler: İSTİKLAL MAHALLESİ
POLATLI
Arıza Tarihi: 8.11.2019 09:15:00
Tamir Tarihi: 8.11.2019 12:15:00
Detay: GÜLVEREN MAHALLESİ GENÇLİK CADDESİNDEKİ ARIZADAN DOLAYI KESİNTİ YAPILMAKTADIR.
Etkilenen Yerler: GÜLVEREN MAHALLESİ,YENİ SANAYİ SİTESİ
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