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Su Kesintisi 8 Kasım 2019 Ankara - ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? İşte 8 Kasım 2019 Salı Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler...
Su Kesintisi 8 Kasım 2019 Ankara - ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? Ankara Su Kesintisi 2019, 8 Kasım 2019 Ankara su kesintisi!

İşte 8 Kasım 2019 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..

8 Kasım 2019 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

  • NALLIHAN

    Arıza Tarihi: 8.11.2019 08:00:00
    Tamir Tarihi: 8.11.2019 17:00:00
    Detay: NALLIHAN İLÇESİ , HACIBEY MAHALLESİ ANKARA İSTANBUL CADDESİNDE YAPILACAK ALTYAPI ÇALIŞMASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.
    Etkilenen Yerler: HACIBEY MAHALLESİ , NASUHPAŞA MAHALLESİ

  • POLATLI

    Arıza Tarihi: 8.11.2019 09:15:00
    Tamir Tarihi: 8.11.2019 12:15:00
    Detay: ŞEBEKE ARIZASI NEDENİYLE KESİNTİ YAPILMAKTADIR.
    Etkilenen Yerler: İSTİKLAL MAHALLESİ

  • POLATLI

    Arıza Tarihi: 8.11.2019 09:15:00
    Tamir Tarihi: 8.11.2019 12:15:00
    Detay: GÜLVEREN MAHALLESİ GENÇLİK CADDESİNDEKİ ARIZADAN DOLAYI KESİNTİ YAPILMAKTADIR.
    Etkilenen Yerler: GÜLVEREN MAHALLESİ,YENİ SANAYİ SİTESİ

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