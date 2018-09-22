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Su Kesintisi 8 Mart 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 8 Mart 2021 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 8 Mart Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 8 Mart 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 8 Mart 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 8 Mart Ankara Su Kesintisi!

İşte 8 Mart 2021 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

8 Mart 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

BEYPAZARI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 8.03.2021 09:00:00
Tamir Tarihi: 8.03.2021 13:00:00
Detay: BEYPAZARI İLÇESİ HACIKARA MAHALLESİ BÜLBÜL SOKAK TA DAĞITIM ŞEBEKE HATTI ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.
Etkilenen Yerler: BEYPAZARI İLÇESİ HACIKARA MAHALLESİ BÜLBÜL VE ÇAMLIK SOKAK

 

YENİMAHALLE SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 8.03.2021 08:00:00
Tamir Tarihi: 8.03.2021 17:00:00
Detay: SU İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN Yenimahalle İlçesi Uğur Mumcu Mahallesi Rajiv Gandi Caddesi 1638.-1642.-1643.-1644.-1645.-1646. Sokaklar İçme Suyu Tatbikat Projesi” kapsamında Ø100 mm düktil hattan Ø 110 mm PE100 HDPE hatta bağlantı çalışması yapılacaktır
Etkilenen Yerler: UĞUR MUMCU MAHALLESİ 1625 CAD VE 1620 CAD. CİVARI İLE AYDOĞAN 3 VE YENİ GÜNEYCE SİTELERİ CİVARI

 

BEYPAZARI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 8.03.2021 09:30:00
Tamir Tarihi: 8.03.2021 13:00:00
Detay: BEYPAZARI İLÇESİ AYVAŞIK MAHALLESİ OĞUZ SOKAK TA DAĞITIM ŞEBEKE HATTI ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.
Etkilenen Yerler: BEYPAZARI İLÇESİ AYVAŞIK MAHALLESİ OĞUZ SOKAK VE BİR KISMI

 

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