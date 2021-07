Sultangazi Eğitime Destek Akademisi öğrencilerinden başarı

Sultangazi Eğitime Destek Akademisi'nde (SEDA) eğitim alan 277 öğrenci LGS’de farklı okullara yerleşti.

SEDA'da eğitim alan öğrenciler Vefa Anadolu Lisesi, Beşiktaş Anadolu Lisesi, Pertevniyal Anadolu Lisesi, Şehremini Anadolu Lisesi, Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi, ile Yaşar Acar Fen Lisesi, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi gibi LGS puan cetvelinde en üst sıralarda yer alan okullara yerleştiler.

BAŞKAN DURSUN: 'GENÇLERİMİZİ HER ZAMAN DESTEKLEYECEĞİZ'

Gençlerin ve SEDA'nın başarısını değerlendiren Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Sultangazi'de gençlerimizin eğitimlerine katkı sunmak ve onları gelecekte en iyi yerlerde görmek için kurduğumuz SEDA bu yıl da LGS sınavlarında büyük bir başarı elde etti. Bu başarılarından dolayı gençlerimizi, ailelerini ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Eğitim bizim her zaman en önemli önceliklerimizden biri oldu. SEDA, bünyesinde görev alan öğretmenlerimizle, eğitim ve öğretim imkanlarımızla örnek bir eğitim kurumu. Ülkemizi ve ilçemizi gelecekte temsil edecek gençlerimiz her şeyin en iyisine layık. Gençlerimizin elde ettiği bu başarılar bizi gururlandırıyor. Gençlerimizi her zaman en güçlü şekilde desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

SEDA'DA KİŞİYE ÖZEL EĞİTİM

SEDA, her bir öğrenciye sunduğu 'kişiye özel eğitim' anlayışıyla ön plana çıkıyor. SEDA'da görev alan öğretmenler, her öğrenciye sundukları farklı eğitim programlarıyla onlara başarıya giden yolda rehberlik ediyor. Moral ve motivasyon desteği de sunan SEDA öğretmenleri, gençlerin en doğru çalışma yöntemiyle en üst düzeyde başarıyı elde etmesi için çaba sarf ediyor.

ONLİNE EĞİTİM İMKANI

SEDA öğretmenleri ayrıca, pandemi döneminde sundukları online eğitim desteği ile de Sultangazi’deki öğrencilerin eğitimde eksiklik duymamaları için özel bir program da uyguladı. SEDA'nın her koşula hızla adapte olan bu yapısı sayesinde LGS'de elde edilen başarılı sonuçlar ortaya çıktı.

Başarıya giden yolda önemli avantajlar sağlayan bu yöntemle elde edilen pozitif sonuçla gelecekleri açısından çok önemli bir aşamayı geride bırakan öğrenciler, hayallerine ulaşmanın mutluluğunu yaşadı.