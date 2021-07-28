  • BIST 1.364,710
  • Altın 495,74
  • Dolar 8,5580
  • Euro 10,0750
  • Ankara 26 °C
  • İstanbul 29 °C
  • İzmir 33 °C
  • Konya 25 °C
»

Sultangazi Eğitime Destek Akademisi öğrencilerinden başarı

Sultangazi Eğitime Destek Akademisi'nde (SEDA) eğitim alan 277 öğrenci LGS’de farklı okullara yerleşti.
Sultangazi Eğitime Destek Akademisi öğrencilerinden başarı

SEDA'da eğitim alan öğrenciler Vefa Anadolu Lisesi, Beşiktaş Anadolu Lisesi, Pertevniyal Anadolu Lisesi, Şehremini Anadolu Lisesi, Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi, ile Yaşar Acar Fen Lisesi, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi gibi LGS puan cetvelinde en üst sıralarda yer alan okullara yerleştiler.

BAŞKAN DURSUN: 'GENÇLERİMİZİ HER ZAMAN DESTEKLEYECEĞİZ'

Gençlerin ve SEDA'nın başarısını değerlendiren Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Sultangazi'de gençlerimizin eğitimlerine katkı sunmak ve onları gelecekte en iyi yerlerde görmek için kurduğumuz SEDA bu yıl da LGS sınavlarında büyük bir başarı elde etti. Bu başarılarından dolayı gençlerimizi, ailelerini ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Eğitim bizim her zaman en önemli önceliklerimizden biri oldu. SEDA, bünyesinde görev alan öğretmenlerimizle, eğitim ve öğretim imkanlarımızla örnek bir eğitim kurumu. Ülkemizi ve ilçemizi gelecekte temsil edecek gençlerimiz her şeyin en iyisine layık. Gençlerimizin elde ettiği bu başarılar bizi gururlandırıyor. Gençlerimizi her zaman en güçlü şekilde desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

SEDA'DA KİŞİYE ÖZEL EĞİTİM

SEDA, her bir öğrenciye sunduğu 'kişiye özel eğitim' anlayışıyla ön plana çıkıyor. SEDA'da görev alan öğretmenler, her öğrenciye sundukları farklı eğitim programlarıyla onlara başarıya giden yolda rehberlik ediyor. Moral ve motivasyon desteği de sunan SEDA öğretmenleri, gençlerin en doğru çalışma yöntemiyle en üst düzeyde başarıyı elde etmesi için çaba sarf ediyor.

ONLİNE EĞİTİM İMKANI

SEDA öğretmenleri ayrıca, pandemi döneminde sundukları online eğitim desteği ile de Sultangazi’deki öğrencilerin eğitimde eksiklik duymamaları için özel bir program da uyguladı. SEDA'nın her koşula hızla adapte olan bu yapısı sayesinde LGS'de elde edilen başarılı sonuçlar ortaya çıktı.

Başarıya giden yolda önemli avantajlar sağlayan bu yöntemle elde edilen pozitif sonuçla gelecekleri açısından çok önemli bir aşamayı geride bırakan öğrenciler, hayallerine ulaşmanın mutluluğunu yaşadı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hasan Kalyoncu Üniversitesi’ne TÜMA’dan ‘A’ notu22 Temmuz 2021 Perşembe 21:47
  • Pazarlama İletişimi Okulu açıldı19 Temmuz 2021 Pazartesi 11:10
  • Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Okulları 6 Eylül'de açmak istiyoruz17 Temmuz 2021 Cumartesi 09:37
  • LGS tercihlerinin bitmesine son 2 gün kala uzmanından uyarı14 Temmuz 2021 Çarşamba 11:04
  • Bahçeşehir Koleji Konya Kampüsü yeni eğitim yılına hazır14 Temmuz 2021 Çarşamba 11:02
  • KPSS sonuçları açıklandı14 Temmuz 2021 Çarşamba 09:36
  • YÖK'ten üniversitelere 'uzaktan eğitim' yazısı13 Temmuz 2021 Salı 16:43
  • Kariyerlerini üniversite sıralarında planlayacaklar13 Temmuz 2021 Salı 12:35
  • TEDÜ’nün 5 ve 6'ncı dönem mezunları kep attı12 Temmuz 2021 Pazartesi 16:39
  • Sultangazi Belediyesi’nden ‘Doğada Bilim’ projesi12 Temmuz 2021 Pazartesi 12:40
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti