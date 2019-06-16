'Sultangazi Haseki Hastanesi'nde karantina' iddiası

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, "Sultangazi Haseki Hastanesi'nde bulaşıcı hastalık karantinası" iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, 13 Haziran'da Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi merkez aciline başvuran hastanın Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Çocuk Kliniği'ne sevk edildiği belirtildi.

Açıklamada, dün Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne konsültasyona giden hastanın bugün Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne döndüğü aktarılarak, "Hastanın, karaciğer yetmezliği tanısı ile tedavisine devam edilmekte olup bulaşıcı hastalık tanısı yoktur, herhangi bir karantina önlemi alınması söz konu değildir." ifadelerine yer verildi.