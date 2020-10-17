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Superbike'da mücadele eden Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz’de birinci oldu

Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda sezonunun son ayağı olan Estoril’de ilk yarışta birinci oldu.
Superbike'da mücadele eden Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz’de birinci oldu

Toprak Razgatlıoğlu, Pata Yamaha ile geçirdiği ilk sezonunun son durak noktası Estroril’de birinci yarışta zirveye çıktı. 2020 Dünya Superbike Şampiyonası takviminin son yarışı 1993 senesinden sonra ilk defa Estoril Pisti’nde gerçekleşti. Nefes kesen mücadelede dün doğum gününü kutlayan Toprak Razgatlıoğlu, Superbike kariyerinde ilk kez pole pozisyonunda başladığı yarışta damalı bayrağın altından ilk sırada geçti. Güne Superpole yarışını kazanarak başlayan Toprak Razgatlıoğlu bu sonuçla, bu sezon ikinci, Superbike kariyerinde de dördüncü kez podyumun en üst basamağında yer aldı.

Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu bu sonuçla, pilotlar sıralamasında 200 puanla 5'inci sıraya yükseldi.

TOPRAK RAZGATLIOĞLU: SON ANA VE SON YARIŞA KADAR SAVAŞMAYA DEVAM EDİYORUZ

Sezonun son yarışlarını galibiyetle noktalamanın kendisi için önemli olduğuna dikkat çeken Toprak Razgatlıoğlu, "Her ne kadar verilen zorunlu aranın ardından pistlere dönüşle birlikte istediğimiz ritmi tutturamasak da daima mücadelenin içinde kaldık. Bu zafer de bunun bir göstergesi. Son ana ve son yarışa kadar savaşmaya devam ediyoruz. Bu sezonu artık noktalayacağız. Gelecek yıl hedeflerimize ulaşmak için daha çok çalışacağız. Sezon boyunca desteklerini esirgemeyen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

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