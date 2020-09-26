Susuz Bir Hayat Mı?

İnsanın yaşamını sürdürebilmesi için pek çok etkene ihtiyacı vardır. Varlık için yaşam her şey den önce gelmektedir. Bu etkenlerden en önemlisi kuşkusuz Su' dur.

Su yaşamımızın her anında mevcut bulunan yegâne varlığımızdır. Susuz bir yaşam düşünülemez. Yerine başka sıvı konulamaz. İnsan için yaşamı kadar önemli yer edinmektedir. Dünyayı etkisi altına alan Corona virüs döneminde suyun önemini bir kere daha anlamış olduk. Suyun hastalık karşısında nasıl önemli bir faktör olduğunu gördük. Pandemi dönemi boyunca ellerimizi sık sık yıkanması gerektiğini, hijyenin su ile sağlandığını görmüş olduk. Ama nedendir bilinmez Pandemi dönemi biter bitmez eski yaşantımıza hemen adapte olduk. Yine eskisi gibi suları boşa akıttık, dişlerimizi ayna karşısında değil de akan su karşısında fırçaladık, bulaşıkları uzun uzun akan sular altında yıkadık. Çünkü suyun yokluğuna şahit değiliz. Gün içinde su kesintisi olsa dahi bütün işlerimiz kalırken gelince onun ne büyük nimet olduğundan bihaberiz.

Musluktan akan damla su ile yılda 11.000 litre su israfı olduğunu biliyor muydunuz? Bir damla su böyle büyük atıklara sebep oluyorsa gün içinde acaba ne kadar atığa ortak oluyoruz? Bunları bilimsel verilerle açıklıyacak olursak eğer, evlerde suyun %35'i banyo, %30'u tuvalet, %20'si çamaşır ve bulaşık, %10'u yemek pişirme ve içme, %5'i temizlik için kullanılıyormuş. Evimizdeki bozuk muslukları tamir edersek her birinden yılda 1 ton su tasarrufu sağlanıyormuş. Bunlar olmayacak şeyler değil. Suyun değerini varken bilelim yokken değil.

Dünyada kirli su nedeniyle her saat başı 200 çocuk öldüğünü, kahve tanelerini yetiştirip bir fincan kahve yapmak için yaklaşık olarak 140 litre su gerektiğini, bulaşıkları elde yıkamak modern bir makinenin harcadığı suyun neredeyse 7 katını harcadığını, 10 damla sudaki oksijen molekül sayısı evrendeki bütün yıldızların sayısına eşit olduğunu biliyor muydun?

Yeryüzündeki suyun sadece %3 'ü insan tarafından kullanılabilirler, %1'i içilebilmektedir. Bu oran oldukça az olmasına rağmen bunun bilincinde olup suyu koruma yönünde bir eğilim göstermiyoruz.

Unutma su hayattır. Hayat su var oldukça tam anlamıyla hayattır. Hayatımızı bitirmemek için suyuna sahip çık. Onsuz günleri değil barajlarımızın dolup taştığı bol sulu günler görmek umuduyla...

Sevgiyle kalın.