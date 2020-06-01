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Taksim Camisi'nde çalışmalar yeniden başlıyor

Kovid-19 salgını nedeniyle inşaat çalışmalarına ara verilen Taksim Camisi'nde çalışmalar yeniden başlayacak.
Taksim Camisi'nde çalışmalar yeniden başlıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle inşaatına ara verilen Taksim Camisi'nde çalışmalar yeniden başlıyor.

Mimarlar Şefik Birkiye ile Selim Dalaman imzasını taşıyan ve temeli 17 Şubat 2017'de atılan 2 bin 482 metrekare inşaat alanına sahip caminin yapımına koronavirüs salgını nedeniyle 15 Mart'ta ara verildi.

Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde normalleşme sürecine geçilmesiyle Taksim Camisi'nde de inşaat çalışmaları bugünden itibaren yeniden başlıyor.

Taksim Camisi inşaat çalışmaları, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyularak sürdürülecek.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Taksim'de yapılan caminin tamamlanmasını büyük bir heyecanla beklediklerini söyledi.

Cami tamamlandığında İstanbul ve Taksim Meydanı'na önemli bir değer katacağını belirten Yıldız, "Cami çalışmalarını yakından takip etmeye devam ediyoruz." dedi.

Yıldız, şöyle devam etti:

"Hükümetimizin aldığı kararlar çerçevesinde bugünden itibaren Taksim Camisi'nde inşaat çalışmaları yeniden başlayıp hızlı bir şekilde kaldığı yerden devam edecek. Caminin dış cephe çalışmaları bitti sayılır. Caminin camlarının takılması sürecek. Caminin alt katlarındaki çalışmalar tamamlanmıştı. Çalışmalar başlayınca ince işçilik çalışmalarına devam edilecek. Minarelerin kaplaması da sürdürülecek. Camideki inşaat çalışmaları, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyularak yapılacak. Yıl sonuna kadar caminin tamamlanmasını ve ibadete hazır gelmesini bekliyoruz."

Taksim Meydanı'nda bir yandan caminin bir yandan da Atatürk Kültür Merkezinin (AKM) yükseldiğini anlatan Yıldız, 2 eserinde bölgeye farklı bir kimlik katacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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