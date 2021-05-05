Tam Kapanmama

Koronavirüsle mücadelede tam kapanma getirilmesi gerektiğini savunanlar arasındaydım.

Vaka sayıları artınca nihayet önümüzdeki 17 Mayıs'a kadar devam edecek tam kapanma kararı alındı.

17 zaman zarfı boyunca zaruri ihtiyaçlar dışında kimse dışarı çıkmayacak, virüse neşter vurabilmek için herkes eve kapanacak sanıyordum ya da öyle olmasının daha mantıklı olacağını umuyordum.

Virüsü bitirebilmek ya da yayılımını en aza indirebilmek için getirilen 17 günlük tam kapanma, ilginç bir hal aldı.

Bir bakıyorum marketler dolu, otellerde toplu eğlenceler devam ediyor, sokaklarda insanlar geziniyor, parklarda çocuklar oynuyor, araç trafiği en yoğun olduğu anları yaşıyor, yürüme mesafesinde insanlar birbirine oturmaya, iftira gidiyor!

Sanki hiç tam kapanmaya gitmemişiz gibi!

17 milyona yakın kişinin kapanmadan muaf sektörde çalıştığı kaydediliyor. İçişleri Bakanlığınca 2 milyonu aşkın kişiye muafiyet belgesi düzenlendiği açıklandı. İş yerinden belge çıkartıp yasaktan muaf olanlar ise cabası.

Ben isterdim ki tam kapanmada çok çok çok zorunlu olmadıkça kimse çıkartılmasın, bu 17 günlük sürede fiziksel teması keserek virüsün bitirebilirim. Ancak hiç öyle olmuyor!

Koronavirüs illeti tam kapanmada bile aramızda dolaşmaya devam ediyor. Virüsten hala ölenlerin olduğunu duyuyoruz.

Vakit geç olmadan önlem şart. Varsın diğer açık sektörler de kapansın bu sürede. Herkes evine girsin de kurtulalım bu virüs illetinden.

Marketten birkaç haftalık erzağı alıp hiç dışarı çıkmamak çok mu zor? Balkondan hava alınamıyor mu?

Lütfen duyarlı olalım.

Yoksa bu şekilde gidersek virüs illetinden bitmeyecek gibi!

Yoksa günlük kazanarak geçimini sağlayan esnafa, iş bulmak için çabalayan ancak her yer kapalı olduğu için eve kapanmak zorunda kalan vatandaşa, kendinize yazık olacak.

Gelin madem tam kapanma var, buna riayet edelim, evimizde virüsün bitmesini bekleyelim.

Yoksa 17 gün boyunca birileri evde kaldığıyla kalacak!