Kahve tutkunları için tarihi "Kum" Kahvecisi Eskişehir’de açıldı.

Kahve tutkunları için tarihi Kum Kahvecisi Eskişehir ’de açıldı.

Açılışa Can Kıraç, Sarar Grup yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar, EESOB Başkanı Ekrem Birsen, Eskişehirspor Başkanı Osman Taş, DSP Genel Başkan Yardımcısı Dilara Tambova, 25. ve 26. dönem AK Parti İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, CHP Milletvekili Jale Nur Süllü , Sanatçı Mithat Körler ,Kanal 26 sahiplerinden Yaşar Abacı ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılışta konuşan Oral Büyüksarı, “Eskişehir marka kent. Eskişehir pek çok ulusal marka çıkarmış bir kent. Biz de yeni bir marka için hareke geçtik. İnşallah yakın zamanda yurt içi ve yurtdışında yeni şube verip şubeler açacağız. Antalya ,İstanbul, Ankara , İzmir , Bursa , Marmaris yanında Kanarya Adaları, Güney Afrika da şube çalışmaları başladı. Damak tadına önem veren , kahveyi özel kumda pişirilerek sunulan bu ürünlerimizi mutlaka deneyecek ve müptelası olacaksınız . Hepinizi bekliyoruz" dedi.

