Tarihin en büyük operasyonu... Boğaziçili kalpazan

İstanbul’da bir matbaaya düzenlenen operasyonda ele geçirilen 271 milyon 150 bin dolar sahte parayı basanlar arasında Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu Sabri Ali Savaşman’ın da olduğu ortaya çıktı.

İstanbul’da geçen cuma günü Mali Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin bir matbaaya düzenlediği operasyonda ele geçirilen 271 milyon 150 bin dolar sahte parayı basanlar arasında Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu Sabri Ali Savaşman’ın da olduğu ortaya çıktı.

Savaşman’ın çetenin bilişim uzmanı olduğu, bilgisayarda hazırladığı paraların basım makinelerine aktarımını yaptığı belirlendi. Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre çetenin sahte paraları, dolar hakkında bilgi içeren Rusça bir kitaptan aldıkları bilgiler ışığında yaptıkları öğrenildi. Çetenin daha önce ele geçen sahte paraların aksine seri numaraları orijinalindeki gibi farklı yaptığı da tespit edildi. Çeteyi 6 ay önce bir araya getiren ve organize ettiği belirlenen Ali Atali ve paraların çizimini yapan grafiker Muhammet Üstün’ün arandıkları belirtildi. 6 kişi tutuklandı.