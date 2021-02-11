Tarım Bakanlığı 4x4 kamyonet kiralayacak

Tarım ve Orman Bakanlığı Çanakkale Şube Müdürlüğü, arazi tipi 4x4 çift kabinli dizel kamyonet kiralayacak.

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Tarım ve Orman Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğü Çanakkale Şube Müdürlüğü, 3 adet arazi tipi 4x4 çift kabinli dizel kamyonet kiralayacak.

Sözkonusu hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.

İhale ve Teklif Açma Tarihi 26.02.2021.

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