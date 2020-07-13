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Tarım Bakanlığı’ndan hobi bahçesi anketi

Tarım Bakanlığı twitter'dan hobi bahçesi anketi yaptı. Ankette vatandaşlara hobi bahçesi olup olmadığı, tapulu mu yoksa kooperatif hisseli mi olduğu, tarım arazileri üzerindeki hobi bahçelerinin kaldırılmasını isteyip istemedikleri soruldu.
Tarım Bakanlığı’ndan hobi bahçesi anketi

Ve Tarım Bakanlığı’ndan hobi bahçesi anketi geldi.. 

Tarım ve Orman Bakanı Ekrem Pakdemirli, geçtiğimiz ay yaptığı bir açıklamada, tarım arazileri üzerine kurulan hobi bahçelerinde yapı yapmanın yasak olduğunu, özellikle kooperatif sistemiyle kurulan hobi bahçelerinin üzerlerindeki yapıların izinsiz olduğunu, yasal düzenleme ile buraların yıkılacağını söylemişti. 

Bakan Pakdemirli’nin açıklamaları hangi hobi bahçelerinin yıkılacağı, hangi hobi bahçelerine izin verileceği sorularına neden olmuştu. 

Bu sorular henüz cevap bulamamışken, Uzmanlar hobi bahçesi değil üzerlerine izinsiz yapı yapmanın yasak olduğunu ve Bakanlığın bu konuda yaptırımları ağırlaştırmayı planladığını belirtiyor. 

Bu arada Tarım ve Orman Bakanlığı resmi twitter adresinden bir anket yayınladı.

Ankette hobi bahçeleri üzerine 10 soru yöneltiliyor.

“Hobi bahçeniz var mı?” sorusuyla başlayan ankette “Evet”, “Hayır” cevap şıkları bulunuyor.

Diğer sorular ise şöyle:

*Hobi bahçenizin tapusu var mı?

*Hobi bahçeniz kooperatif hisseli mi?

hh-004.jpg

*Hobi bahçelerinin verimli tarım arazileri üzerinde olduğunu biliyor musunuz?

*Hobi bahçeleri ile tarım arazilerinin parçalanmasını ister misiniz?

*Hobi bahçeleri ile tarım arazilerinin verimsiz olmasını ister misiniz?

*Hobi bahçelerinin tarımsal faaliyet yapanlara zarar vermesini ister misiniz?

*Tarım arazileri üzerindeki hobi bahçelerinin kaldırılmasını ister misiniz?

*Hobi bahçelerinin yasal olmadığını biliyor musunuz?

*Hobi bahçeleri ile ilgili yasal düzenlenme yapılmasını ister misiniz?


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