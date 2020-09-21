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Tartıştığı arkadaşını sırtından bıçaklayıp öldürdü

Afyonkarahisar'da parkta otururken tartıştığı arkadaşı tarafından sırtından bıçaklanan Kerem Arslan (18), yaşamını yitirdi. 
Tartıştığı arkadaşını sırtından bıçaklayıp öldürdü

Olay, merkeze bağlı Beyyazı beldesi Örnek Mahallesi'nde meydana geldi. Parkta oturan Kerem Arslan ile arkadaşı M.K. (19) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iddiaya göre M.K., yanındaki bıçakla Kerem Arslan'ı sırtından yaraladı. Özel bir araçla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürülen Kerem Arslan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan M.K., jandarma tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

OLAY SONRASI KAMERADA

Afyonkarahisar'da Kerem Arslan'ın ölümüyle sonuçlanan tartışmanın hemen sonrasında yaşananlar çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Akşam saatlerinde meydana gelen olayda, tartışmanın yaşandığı parkın karanlık olan yerinden çıkan Kerem Arslan'ın bir süre yürüdükten sonra düştüğü, ardından ayağa kalkıp ilerlemek isterken tekrar yüz üstü düşerek yerde hareketsiz kaldığı anlar görüntülerde yer aldı. Bunun sonrasında Kerem Arslan'ın yanına yaklaşanlar tarafından kaldırılarak, araca bindirildiği görüldü.

Kaynak: Haber Kaynağı
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