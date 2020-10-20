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Tartıştığı oğlu tarafından tabancayla vurulan kadın, ağır yaralandı

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, Hasan A., tartıştığı annesi Aynur K.'yı tabancayla vurdu. Ağır yaralanan Aynur K. hastaneye kaldırılırken, kaçan Hasan A.'nın yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.
Tartıştığı oğlu tarafından tabancayla vurulan kadın, ağır yaralandı

Olay, saat 17.30 sıralarında Bağbaşı Mahallesi 1045 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Hasan A. (18) yalnız yaşayan annesi Aynur K'nin evine geldi. Anne ve oğlu arasında henüz bilinmeyen nedenle bir tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyünce Hasan A. tabancayla annesinin her iki bacağına ateş etti. Aynur K. kanlar içinde yere yığılırken, Hasan A. kaçtı. Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Aynur K., Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis, kaçan Hasan A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

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