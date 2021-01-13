  • BIST 1.559
  • Altın 442,931
  • Dolar 7,4152
  • Euro 9,0262
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 5 °C
»

TBMM Dijital Mecralar Komisyonundan WhatsApp'ın 'zorunlu güncelleme' kararına tepki

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, Whatsapp'ın gizlilik politikasını değiştirme ve sözleşme onayı istemesiyle kamuoyuna yansıyan gelişmeler nedeniyle bir çalışma toplantısı gerçekleştirdiklerini bildirdi.
TBMM Dijital Mecralar Komisyonundan WhatsApp'ın 'zorunlu güncelleme' kararına tepki

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu olarak düzenledikleri çalışma toplantısına, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, CHP İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş, MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Adana Milletvekili Mehmet Şükrü Erdinç, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan ve AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız'ın katıldığını aktardı.

HDP Ağrı Milletvekili Abdullah Koç ile HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ'ın toplantıya katılamadığını ancak ortak basın açıklaması konusunda hemfikir olduklarını belirten Yayman, hazırladıkları ortak metni okudu.

"Üçüncü taraflara veri paylaşımını doğru bulmuyoruz"
Son günlerde Whatsapp'ın gizlilik politikasını değiştirme ve sözleşme onayı istemesiyle kamuoyuna yansıyan gelişmeler nedeniyle bir çalışma toplantısı gerçekleştirdiklerini açıklayan Yayman, toplantıda veri güvenliği, büyük veri, dijital okur yazarlık, dijital göç, ulus aşırılaşan dijital yapılar kavramları çerçevesinde komisyonun değerlendirmede bulunduğunu anlattı.

Uluslararası sözleşmeler ve Anayasa tarafından güvence altına alınan özel hayatın gizliliği ve korunması, kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması, şeffaf bilgilendirme, sağlıklı bilgi akışının sağlanması, hesap verebilirlik hususlarının toplantıda mütalaa edildiğini kaydeden Yayman, "Whatsapp'la gündeme gelen dijital mecraların mevcut gizlilik politikalarıyla üçüncü taraflara veri paylaşımını doğru bulmuyoruz." dedi.

Gelişmelerin, Türkiye'de yazılım, teknoloji ve siber güvenlik konusunda çalışmalar yapılmasının önemini ortaya koyduğunu dile getiren Yayman, "Toplantımızda alınan karar gereği TBMM Genel Kurulunun faaliyetlerine başlayacağı hafta itibarıyla Komisyonumuzun paydaşları olan Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri Kurumu, mesajlaşma ve sosyal medya kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve bilim insanları Komisyonumuza davet edilecek. Onların yetkin görüşlerinden faydalanılacaktır. 26 Ocak'tan itibaren bir çalışma takvimi doğrultusunda bütün paydaşlarımızı TBMM'ye çağıracağız ve onları dinleyeceğiz." bilgisini verdi.

Konuyla ilgili çalışmaların ve değerlendirmelerin Komisyon tarafından kamuoyuyla paylaşılacağını belirten Yayman, Rekabet Kurulu ve Kişisel Verilerin Korunması Kurulunca yürütülen, mevcut yasal çerçevenin vatandaşlara tanıdığı hakların ihlal edilip edilmediğine yönelik çalışmaları dikkatle izlediklerini söyledi.

Kişisel verilerin korunması başta olmak üzere bireylerin dijital mecralara ait hak ve menfaatlerini koruyacak tüm adımların Komisyon olarak takipçisi olacaklarını vurgulayan Yayman, "Komisyonumuz, net bir şekilde Whatsapp'ın yeni sözleşme dayatmasını asla kabul etmemektedir." diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ege'nin en büyük kayak merkezini kuraklık vurdu13 Ocak 2021 Çarşamba 16:24
  • Son yağışlarla Edirne’de içme suyunun sağlandığı barajlara, 30 milyon metreküp su geldi13 Ocak 2021 Çarşamba 16:23
  • Rusya Devlet Başkanı Putin Dağlık Karabağ toplantısıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bilgilendirdi13 Ocak 2021 Çarşamba 15:36
  • İsrail'in Suriye'nin doğusuna saldırılarında rejim ordusu ve İran destekli gruplardan 60 kişi öldü13 Ocak 2021 Çarşamba 15:35
  • Edirne merkezli 12 ilde FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon: 21 gözaltı13 Ocak 2021 Çarşamba 15:18
  • Menemen Belediye Başkan Vekili, kura çekimiyle AK Parti'nin adayı Aydın Pehlivan oldu13 Ocak 2021 Çarşamba 15:17
  • İsrail'de son 24 saatte 9 bin 25 Kovid-19 vakası tespit edildi13 Ocak 2021 Çarşamba 14:34
  • Birleşmiş Milletlerden İdlib'e 86 tır insani yardım13 Ocak 2021 Çarşamba 14:31
  • Birleşmiş Milletlerden İdlib'e 86 tır insani yardım13 Ocak 2021 Çarşamba 14:21
  • 'Türkiye'nin Maldivleri' 2020'de 800 binin üzerinde ziyaretçi ağırladı13 Ocak 2021 Çarşamba 14:21
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti