Müslüman ordusu Mute savaşından sonra Tebük seferi düzenlemeye karar vermişlerdir. Suriye’den gelen bazı tüccarlar Bizans imparatorun Hristiyan Arap kabilelerinin de desteğini de alarak Müslümanlara karşı savaş hazırlığına başladığına dair Medine’ye bazı haberler getirdiler.

Bunun üzerine Hz Peygamber birçok İslam kabilelerini de toplayarak otuz bin kişilik bir ordu hazırladı. Peygamberimiz seferleri gizli tuttuğu halde bu seferin Bizans ordusuna olduğunu açıkladı. Bilmeliyiz Mute seferi Bizanslılarla ilk defa yapılan Tebük seferine Bizans ordusuna karşı donanımlı bir savaştır.

Tebük seferine katılamayan birçok sahabe olmuştur. Bunların birçoğu önemli mazeretler göstermiş birçoğu da bu savaşa katılmak istememişlerdir.

”Ey İnsanlar size ne oldu? Allah yolunda savaşa çıkın” denilince yere yığılıp kaldınız. Ahiret yerine dünya hayatına mı razı oldunuz? Oysa dünya hayatının geçimliği ahirete göre pek azdır. Eğer savaşa çıkmazsanız, Allah size elem verici bir azap ile cezalandırır ve yerinize sizden başka bir kavim getirir, siz savaşa çıkmamakla ona hiçbir zarar veremezsiniz. Allah her şeye kadirdir. Eğer siz Muhammed’e yardım etmezseniz bilin ki inkâr edenler onu iki kişinin ikincisi olarak yurdundan çıkardıklarında Allah ona yardım etmiştir. Allah yücedir bilgedir. Allah yolunda mallarınızla, canlarınızla cihad edin. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır buyurmuştur. (Tevbe Suresi 38-41 ayetler)

Bu seferde Peygamber Efendimiz birçok zengin sahabelerden maddi yönden yardım etmelerini istedi. Birçok malını bağışladı. Hz Ebu Bekir, Hz Ömer, Hz Osman malları ile canları ile yardımda bulundular. Bizans ordusu Müslümanlara karşı bir ordu kurmadığı için bir savaş olmamıştır.

Ancak sefer düzenledikleri bölgelerde yaşayan insanlar İslam hâkimiyetine girdiler. Etraftaki birçok yerleşim yerleri de seferlerle Müslümanların himayesi altına girdiler. İslam ordusu Tebük ve çevresinde yerleşim yerlerini Müslümanları himayesine aldılar. Hz Peygamberimiz (S.A.V) bu seferden de başarı ile döndü. Allah’ın izni ve inayeti ile birçok şehir Müslüman olmuştur. Allah yolunda cihad yapanlardan olmak dileği ile Selam ve Dua ile.

