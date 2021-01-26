“Tek Gözlü!” Lady Gaga

20 Ocak’ta yapılan ABD Başkanı Biden’ın yemin töreninde, dünyaya çok ciddi mesajlar verildi. Yemin töreninde olanları kamuoyu bunları ya görmemezlikten geldi ya da sonuçlarının neler olabileceğinin farkında değil. Ama bize göre verilen mesaj ekonomik ve siyasi olaylardan çok daha önemli.

Verilen mesaj netti. “ Artık hiç bir şey eskisi gibi olmayacak. Dünya da artık İlluminati rüzgârı daha sert esecek”

Peki, bunu nereden anlıyoruz?

Öncelikle bu İlluminati denen örgütün niyetlerine, maksatlarına, gücüne kısa ve özet bir şekilde bakalım.

1 Mayıs 1776 yılında kurulan bu örgütün öncelikle son derece gizli bir yapısı olduğunu ifade edelim. Sadece sembolleri, hedefleri, inançları hakkında bilgi sahibiyiz. Sembol olarak, çoğunlukla tek göz, piramit ve üçgeni kullanıyorlar. Doların üzerindeki işaretlere bakacak olursak en güçlü oldukları ülkenin ABD olduğunu, birçok ABD başkanının bu örgütün üyesi olduğu ve başta David Rockefeller olmak üzere dünyaca ünlü birçok zenginin bu örgütü finanse ettiğini görüyoruz. Bunun yanı sıra üyeleri arasında bankacılar, politikacılar, medya dünyası, iş adamları, film ve özellikle müzik dünyasının ünlülerinin bulunduğunu görürüz. Lady Gaga, Madonna, Rihanna ve daha birçokları gibi.

Bu örgütün en büyük hedefi, “Yenidünya düzeni”. Bunu gerçekleştirmek içinde, mevcut düzeni yıkmak, ekonomik kriz çıkarmak, sosyal patlamaların olmasını sağlamak, savaşlar çıkarmak olan savaşları desteklemektir. Ta ki kendilerinin hâkim olacakları, tek dil, tek devlet ve tek din olacak olan dünya devletine kadar. (Komünizmin hedeflerini hatırlayalım)

Yapılan bilimsel araştırmalar göstermiştir ki, İlluminati örgütü, “Ruhunu Şeytana Satanlar” yani satanist bir anlayışa sahiptirler. Ve İslam’ı en büyük düşman olarak görürler.( Bizi de en çok ilgilendiren kısmı burasıdır.)

Özellikle gençleri dinlerinden uzaklaştırmak için, şarkılarla, müziklerle, filmlerle, çizgi filmlerle, internet oyunları ile bilinçaltına kendi düşüncelerini işlerler. Sembollerini bazen kıyafetlerde, şeytanı sembolize eden işaretler olarak görebildiğimiz gibi, tek göz, üçgen, piramit olarak da görebiliriz. Satanist şarkıcıların şarkı sözlerinde ve kliplerinde de Satanizmi çağrıştıran şekil ve ifadeleri görmemiz mümkün. Dikkat edilirse şarkı söylerken veya albüm kapaklarında tek gözlerini kapatarak kendilerine göre mesaj verirler. Ve maalesef ülkemizde de bir kısım gençler bu müzik gruplarının bilerek veya bilmeyerek hayranı durumundadırlar.

Yemin töreninde sahne alan Lady Gaga İlluminatinin müzik dünyasında ki en önemli temsilcilerinden biridir.

İşte tam da burada Lady Gaga’nın, Biden’ın yemin töreninde sahne alması son derece anlamlıdır. Dünyaya başka bir mesajın verilmesidir. Yani artık gün bizim günümüz, daha güçlüyüz, daha güçlü geliyoruz denmektedir. Bizce yemin töreninin en önemli kısmı burasıdır. Bunun böyle olduğunu çok yakın bir gelecekte göreceğiz. Bunun yanı sıra Başkan Yardımcısı Kamala Harris’i de dikkatlice takip etmemiz gerekir.

Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. İstisnasız herkes, çocuk, genç, ihtiyar eskisinden çok daha fazla dikkatli olmak zorundayız. İslam’a ve onun mensuplarına yönelik saldırlar daha da yoğunlaşacak. Sistematik bir şekilde bunu göreceğiz. Satanizmi bundan böyle daha sık duyacağız. Etkilerini daha çok hissedeceğiz. Gerek açıktan gerekse gizliden insanımızın bilinçaltına nüfuz ederek etkilemeye, hâkimiyetlerini genişletmeye çalışacaklardır. ABD vasıtasıyla ekonomik ambargo dâhil hangi yolla yapmaları gerekiyorsa o yolla yapacaklardır. Çünkü artık eskisinden çok daha fazla güçlüler.

Türkiye’yi hedef göstermelerinin ve fütursuzca saldırmak istemelerinin en büyük nedeni, İslam’ın dünyadaki en büyük ve en önemli temsilcisi olarak gördükleri içindir. Türkiye yıkılırsa İslam yıkılır anlayışı içinde olduklarını asla unutmayalım.

Biz ülke olarak ne ambargodan korkarız ne de fiziki saldırılardan. Biz farkında olmadan gençliğimizin, insanımızın elimizden alınmasından, kayıp gitmesinden korkarız. Gençliğe vaat edilen, sunulan, uyuşturucu, para, şöhret ve zevk-ü sefa sonrası onların sahip oldukları değer yargılarından kopup gitmesine, köle ruhlu insanlar olmasından korkarız. (Çağımızın modern Hasan Sabbahları)

Bu anlamda her birimiz evlatlarımıza, gençlerimize, insanımıza daha fazla sahip çıkmanın yollarını arayalım. Çocuklarımızın, gençlerimizin seyrettikleri filmlere, dinledikleri müziklere, oynadıkları internet oyunlarına, kimleri örnek aldıklarına, eskisinden çok daha fazla dikkat etmemiz gerektiğini özellikle hatırlatmak istiyorum.

Son derece zor bir süreç bizi bekliyor. İçimizde İlluminatinin ekmeğine yağ sürecek bir zihniyetin olduğu gerçeğini de göz önünde bulunduracak olursak işimizin ne kadar zor olduğunu görürüz.

Neslimiz için, geleceğimiz için mücadeleye aralıksız devam etmeliyiz.

Zafer Hakk’ın ve Hakk’a İnananlarındır.

İsmet Taş – İç Anadolu Birliği Genel Başkanı

Dünya Muhabirler Birliği Türkiye Başkanı