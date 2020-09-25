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TEM otoyolu'nda 'makas' atan maganda yakalandı

TEM otoyolu'nda 'makas' atan maganda yakalandı
TEM Otoyolu Aslantepe mevkiinde hız yaparak, trafikte seyir halinde olan araçlara 'makas' atan sürücü sivil trafik ekipleri tarafından yakalandı. Ehliyetine el konulan sürücü adli işlem yapılmak üzere polis merkezine teslim edildi. 

İstanbul TEM Otoyolu Aslantepe mevkiinde hız yaparak 'makas' atan sürücü trafiği tehlikeye attığı anlar kameralara yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri harekete geçti. 

Sivil Trafik Ekipleri, görüntüleri inceleyerek otomobil plakasını ve sürücüsünü tespit etti. Ekipler, 34 DAD 09 plakalı araç sürücüsü Mehmet D.'yi kısa sürede gözaltına aldı.  Trafiği tehlikeye atan magandaya "Yönetmelikte öngörülen sayıda tescil plakası takmamak" maddesinden 505 TL, "aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmeleri" maddesinden bin 228 TL olmak üzere toplamda bin 733 TL idari para cezası kesildi. Sürücü Mehmet D. 'nin sürücü belgesine geçici süreyle el konulurken, adli işlem yapılmak üzere Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlügü Sanayi Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. 

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