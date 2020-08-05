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Temmuz ayında PKK'ya ağır darbe: 105 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, temmuz ayındaki operasyonlarda 5'i gri kategoride aranan 105 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Temmuz ayında PKK'ya ağır darbe: 105 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Bakanlık'ta "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi.

İsmail Çataklı, burada yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı tatilinde meydana gelen trafik kazalarında 60 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Temmuzda 105 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, temmuz ayındaki operasyonlarda 5'i gri kategoride aranan 105 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İsmail Çataklı, temmuz ayında terör örgütleriyle irtibatlı olduğu değerlendirilerek gözaltına alınan 2 bin 108 şüpheliden 325'inin tutuklandığını açıkladı.

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