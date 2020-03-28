THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'den iç hat seferleri duyurusu

THY Genel Müdürü Ekşi, Kovid-19 ile mücadele için alınan önlemler kapsamında iç hat seferlerinin bugün saat 23.59'dan itibaren İstanbul ve Ankara'dan bazı büyükşehirler ile sınırlandırıldığını bildirdi.