Ticaret Bakanlığı işçi alımıyla ilgili detaylar belli oldu

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalında yayınlanan ilanla, Ticaret Bakanlığı işçi alımıyla ilgili tüm detaylar belli oldu. İŞKUR aracılığıyla yapılacak alımlarda, sözlü sınavda başarılı olma şartı bulunuyor.