Ticaret Bakanlığı işçi alımıyla ilgili detaylar belli oldu

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ticaret Bakanlığı 115 sürekli işçi alımı yapacak.
Ticaret Bakanlığı işçi alımıyla ilgili detaylar şöyle:
Alınacak personel Koruma ve Güvenlik Hizmetleri ile Beden İşçisi olarak istihdam edilecek.
Alım İŞKUR aracılığıyla yapılacak.
Noter kurası sonucunda sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar arasından sözlü sınav sonucu başarılı olanlar istihdam edilecek.
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