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Ticaret Bakanlığı işçi alımıyla ilgili detaylar belli oldu

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalında yayınlanan ilanla, Ticaret Bakanlığı işçi alımıyla ilgili tüm detaylar belli oldu. İŞKUR aracılığıyla yapılacak alımlarda, sözlü sınavda başarılı olma şartı bulunuyor.
Ticaret Bakanlığı işçi alımıyla ilgili detaylar belli oldu

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ticaret Bakanlığı 115 sürekli işçi alımı yapacak.

Ticaret Bakanlığı işçi alımıyla ilgili detaylar şöyle:

Alınacak personel Koruma ve Güvenlik Hizmetleri ile Beden İşçisi olarak istihdam edilecek.

Alım İŞKUR aracılığıyla yapılacak.

Noter  kurası  sonucunda  sözlü  sınava  girmeye  hak  kazanan  adaylar  arasından  sözlü sınav  sonucu  başarılı  olanlar istihdam edilecek.

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