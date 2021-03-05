TİM ve İTÜ'den Milli Uzay Programı'na katkı sağlayacak iş birliği

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) arasında Türkiye'nin "Milli Uzay Programı" hedeflerine katkı sağlayacak iş birliği protokolü imzalanacak.

Türkiye İhracatçılar Meclisi açıklamasına göre, 11 Mart'ta imzalanacak protokolle, İTÜ Uzay Sistemleri Tasarım ve Test Laboratuvarı bünyesinde, İnovaTİM koordinasyonuyla yürütülecek "Nano, Mikro, Küp Uydularda Çok Fonksiyonlu Güneş Paneli Ar-Ge Projesi" hayata geçecek. Projeyle, dünyada oldukça yaygınlaşan ve maliyeti çok düşük olan nano ile mikro uydular için çok fonksiyonlu, yerli güneş panelleri geliştirilecek.

Projenin 2023 yılında amacına ulaşmasıyla birlikte düşük maliyetle ve yenilikçi teknikler ile güneş panellerinin geliştirilmesi ve ihraç seviyesine gelmesi öngörülüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TİM Başkanı İsmail Gülle, "Küresel uzay yarışında ülkemizi üst sıralara taşıyacak Milli Uzay Programı, inovasyonu ve inovasyon ekosistemini gururla destekleyen, tüm milli hedeflerimizin arkasında inovasyonun var olduğuna inanan TİM olarak bizleri oldukça heyecanlandırmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın Milli Uzay Programı tanıtım toplantısında 'Göklere en çok yakışan bayrağımızı, hak ettiği yerlere taşıyacağız. Ayağımız dünyada, gözümüz uzayda olacak' açıklamalarının ardından yurt dışına bağımlı olduğumuz uzay alt sistemini ülkemiz bilgi alt yapısında geliştireceğiz. Böylece Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümü olan 2023 yılında Milli Uzay Programı'mıza katkı sağlamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yurt dışına bağımlılığı azaltması hedefleniyor

Ar-Ge projesinin, Milli Uzay Programı Yol Haritası kapsamındaki 10 hedef arasından özellikle "Uydu Üretiminin Tek Çatı Altına Toplanması ve Yerli Uydu Geliştirme Programı", "Uzay Sanayi Ekosisteminin Geliştirilmesi" ve "Uzay Farkındalığı ve İnsan Kaynağının Geliştirilmesi" hedeflerine doğrudan katkı sağlaması bekleniyor.

İnovaTİM'in ilk Ar-Ge projesi kapsamında, 100 İnovaTİM'li öğrenci sürece dahil olarak "know-how" elde edecek. Projeyle, nano, mikro ve küp uydularda kullanılan güneş panellerinin ekonomik üretim teknikleri ve geliştirme süreçleri üzerine kabiliyet kazanılması hedefleniyor. Bu sayede yurt dışına bağımlı olunan çok maliyetli bir uzay alt sisteminin geliştirilmesi amaçlanıyor. Projenin amacına ulaşmasıyla yurt dışında birçok ülkeye verilen küp uydu geliştirme eğitimlerinin ve ikili iş birliklerinin de katkısıyla güneş panellerinin ihraç seviyesine gelebileceği planlanıyor. Ayrıca, laboratuvar bünyesinde yetiştirilen bilim insanlarına ilave bir kabiliyet kazandırılacak ve ilerleyen çalışmalar için de özgüven artırıcı olacak.

Uygulamalı ve bilimsel uzay araştırmaları için çok güçlü bir araç olarak görülen "Küp Uydu" ve "Küçük Uydu" kategorisinde yer alan uydu projeleri, tüm dünyada kabul gören çalışmalar olarak öne çıkıyor. Bu projelerin özellikleri arasında, maliyetlerinin çok daha düşük olması, personel yetiştirilmesi hususunda çok iyi bir yöntem olması ve düşük uzay bütçeli ülkelere dahi gerçekleştirme imkanı sunması bulunuyor.

TİM ve İTÜ'den ortak projeler

TİM ve İTÜ arasında imzalanacak protokol, uydu projesiyle sınırlı bulunmuyor. Üniversite-sanayi iş birliğine yönelik gerçekleştirilecek ortak faaliyetler ve spesifik çalışma alanları geliştirilmesi için birlikte hareket edilecek. Ortak Ar-Ge faaliyetleri yürütülecek. Mesleki eğitim, inovasyon, dijital dönüşüm faaliyetleri, girişimcilik, akademik çalışmalar ile üniversite öğrenci ve mezunlarının istihdamı konularında iş birliğine gidilecek.

Markalaşma, ulusal ve uluslararası etkinlik, organizasyonlar, fuarlar ve araştırma konularında, TİM, ihracatçı birlikleri ve üyeleri ile İTÜ yönetimi, öğretim üyeleri, araştırmacıları ve öğrencileri arasındaki ilişkiler teşvik edilecek. Araştırma çalışmalarının sonuçlarının ortak kullanımı sağlanacak. Ortak bilimsel ve iş dünyasına yönelik organizasyonlar gerçekleştirilecek.