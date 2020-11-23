  • BIST 1.314
  • Altın 465,579
  • Dolar 7,8640
  • Euro 9,3012
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 7 °C
»

Tırnakçılık şüphelisi 6 kadına gözaltı

BURSA'nın İnegöl ilçesindeki Kuyumcular Çarşısı'nda tırnakçılık yönetimiyle esnafı dolandırmaya çalışan 6 kadın, polis ekiplerince yakalandı. 6 şüpheli, yanlarındaki 3 çocuk ile birlikte emniyete götürülürken, basın mensuplarına tepki gösterdi.
Tırnakçılık şüphelisi 6 kadına gözaltı

Olay, İnegöl ilçesi, Cuma Mahallesi, Elektrik Sokak'ta bulunan Kuyumcular Çarşısı'nda meydana geldi. 6 kadın, yanlarındaki 3 çocuk ile birlikte kuyumculara girerek tırnakçılık yöntemiyle hırsızlık girişiminde bulundu. Durumu fark eden esnaf, olayı polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis, çarşı esnafının şikayeti üzerine, 6 kadın ve yanlarındaki 3 çocuğu gözaltına alarak emniyete götürdü.

Gözaltına alınırken polise direnip zorluk çıkaran 6 kadın şüpheli, kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına "Kameraya neden çekiyorsun?" diyerek, tepki gösterdi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Osmaniye'deki DEAŞ operasyonunda 9 tutuklama22 Kasım 2020 Pazar 19:31
  • Bergama'da, jandarma operasyonunda 284 tarihi eser ele geçti22 Kasım 2020 Pazar 18:33
  • Kayseri'de iki şüpheli ölüm21 Kasım 2020 Cumartesi 22:46
  • Yasağa uymadı, uyuşturucuyla yakalanınca gözaltına alındı21 Kasım 2020 Cumartesi 22:45
  • PKK'lı kadın sahte pasaportla yurt dışına kaçmak isterken yakalandı21 Kasım 2020 Cumartesi 12:50
  • Kardeşinin bıçakladığı Hasret, hayatını kaybetti21 Kasım 2020 Cumartesi 12:49
  • Apartmanın boşluğunda boğazı kesilerek öldürüldü21 Kasım 2020 Cumartesi 12:48
  • Kız kardeşini öldüren şüpheli, 4 yıl sonra yakalandı21 Kasım 2020 Cumartesi 12:47
  • Malatya'da iş yerlerine gece denetimi20 Kasım 2020 Cuma 20:37
  • Trafikteki tartışmada çocuklarının gözleri önünde dövüldü20 Kasım 2020 Cuma 18:51
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti