Toparlanıyoruz

ANKAMOB Başkanı Hüseyin Taklacı düğün sezonun açılmasıyla tüm esnafın iş yapmaya başladığını söyledi. Taklacı, “Son birkaç yıldır esnaf zorlanıyordu. İkinci dalga olmazsa halen 2020 yılından umudumuz var” dedi.

Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ANKAMOB) Başkanı Hüseyin Taklacı, Mart ayında başlayan 1 Haziran itibariyle etkisini azaltan pandemi süreci sonrası esnafın durumunu değerlendirdi. “2020 yılından beklentimiz büyüktü ancak virüs çıktı” ifadelerine yer veren Taklacı, “Esnaf son birkaç yıldır zorluk çekiyordu, 2020 yılından umutluyduk. Zor günler geçirsek de bundan sonraki sürecin iyi olacağını düşünüyorum” dedi. Öte yandan taklacı düğün sezonunun açılmasıyla başta mobilya sektörü olmak üzere tüm esnafın yüzünün gülmeye başladığını belirtti.

BAZI VERGİLER ÖTELEME YERİNE ALINMAMALI

ANKAMOB Başkanı Hüseyin Taklacı esnafa vergi ötelemesi yerine alınmaması yönünde destek verilmesi gerektiğini ifade ederek, “Pandemi sürecinde esnafımız devamlı olarak çalıştı. Dekorasyon yapanlar, üretim yapanlar anlaşmalı oldukları yerlerin işlerini bitirmek için durmadılar. Bu süreci en az yarayla kapatmaya çalıştık ve oda olarak her zaman esnafımızın yanında olduk devletten talep ettik onlar da olumlu şekilde destek bulundular. Böyle zor zamanlarda esnafa destek olmak gerekir. Çünkü esnaf maaş kartını takıp parasını çeken insan değildir. Günlük kazanır ve yaşar. Ülkemizde yaklaşık 2 milyon mikro işletme var. Biz 25 bin lira verilen desteğin hibe olarak verilmesini istiyoruz. Bu devlet için büyük bir yük getirmez. Ama esnafı kurtarır. Ayrıca bu yıl stopajın alınmaması gerekiyor. Ötelemeyle bir yere varılmaz” diye konuştu.

BU YILDAN UMUDUMUZ VAR

Yaşanan sıkıntılı süreci en az zararla atlatmak için çaba sarf ettiklerini söyleyen ve 2020 yılından halen umutlu olduklarını söyleyen Taklacı, “Bu süreci bu şekilde atlattık. Bundan sonraki sürece iyimser bakıyorum. Bizler 2020’ye umutla girmiştik. Bu sene işlerin çok iyi olacağını düşündük. Son 2-3 yıldır zaten bir sıkıntı vardı. 15 Temmuz sonrası döviz artışı, gelen zamlarla birlikte ülkemizin zor günleri oldu. O yüzden 2020 çıkışta olur diyorduk. Yine de umudumuzu kaybetmedik. Bundan sonra inşallah 2020 iyi geçer. İnşallah bu hastalığın ikinci dalgası gelmez ve ülke olarak en zararsız şekilde atlatırız” sözlerine yer verdi.

DÜĞÜNLERİN AÇILMASI ESNAFA FAYDA ETTİ

Açılan düğün sezonuyla birlikte başta mobilya sektörünün yüzünün güldüğünü ifade eden Taklacı, “Düğün sezonu açıldı, düğünler yapılmaya başladı. Şu an esnafımız iş yapmaya başladı. Hiç iş yapmayan tamamen büyük firmalara yığılan bir iş dağılımı vardı. Ancak şimdi tüm esnafımız birden işe girişti. Bu durumu şerrin hayrı olarak görüyorum. Devamlı olarak imalatçı, boyacıları geziyorum. Esnaf iş yapmaya başladı. Bir şekilde hayatta kalacak. İşler açıldı” dedi.

AHİ EVRAN KÜLTÜRÜ ESNAFTA YAŞAR

Siteler esnafının Ahi Evran Hazretleri’nin kültürü ile işine devam ettiğini ve vatandaşın yanında olduğunu söyleyen Taklacı, “Bugün kredi kartı olmadan size kim mal verir. Hangi marka size hizmet sunar. Hiç birisi. Daha alışverişe gittiğinizde taksit için anında hangi kredi kartını kullanıyorsunuz diye soruyor. Ancak Ahi Evran Hazretleri’nin kültürünün yaşatıldığı sitelerde veresiye mal alabilirsiniz. Taksitle elden senet ve çekle ürün alır ve alışverişini yaparsınız. O yüzden diyoruz ki bu esnafın ayakta kalması lazım. Destek verilmesi gerekiyor” diye konuştu.

KUTU: ANKARA’NIN FUAR ALANINA İHTİYACI VAR

Akyurt’a yapılan fuar alanının bir an önce bitirilmesi gerektiğinin de altını da çizen Taklacı şu ifadelere yer verdi:

“Sayın Cumhurbaşkanımız 2018’in Şubat ayında Ankara’daki fuar merkezinin 1 sene içerisinde bitirileceğini kendisi söyledi. Sayın Cumhurbaşkanımızdan ricamız bu alanın bir an önce bitirilmesidir. Fuar merkezinin Ankara’ya kazandırılması gerekiyor. Devletin belirli kurumlarının ortak olduğu bu projede bir sessizlik var. Biz de bu sessizlikte yaşananları dile getiriyoruz. Ankara’nın bu fuar merkezine ihtiyacı var. Bugün mobilya sektörü de dâhil bütün uluslararası iyi fuarlar Ankara’da yapılırdı. Mobilya sektörünün geri planda gözükmesi fuar merkezi eksikliğidir. Anadolu’nun her yerinden mobilyacılar burada gövde gösterisi yapardı. Ankara’ya turist getirir tüm esnaf kazanırdı.

