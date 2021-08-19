Toplu Ulaşım Saatleri Düzenlenmeli

EGO ve Başkentray sefer saatlerine düzenleme yapılmalı.

Saat 21:00 sonrasında hemen hemen Ankara'nın çoğu ilçesine otobüs ve dolmuş ile ulaşım yok denecek kadar az şekilde gerçekleştiriliyor.

Başkentray seferleri de 21:45'e uzatıldı ancak bu saat bence yeterli değil. İnsanların gündüz bir yaşama düzeni var.

Okul, iş, gezi veya herhangi bir sebepten dolayı toplu taşıma araçlarını kullanıyorlar.

Ee bu insanlar gece saatlerine yakın saatlerde de yaşamaya devam ediyorlar.

Ankara'da bu toplu taşıma seferlerinde gece alerjisi nedir anlayamadım.

Maliyet mi kurtarmıyor yoksa gündüz biz alacağımızı alıyoruz mu diyorlar bilmiyorum ama sefer saatlerine ciddi bir iyileştirme şart.

Bizzat kendimden örnek vereyim; Sincan merkezden Plevne Mahallesi'ne gitmek için EGO otobüsü bekledim. Saat 22:30'dan sonra otobüs olmadığını öğrendim.

O saatte işe giden insanlar var, arkadaşına gezmeye giden insanlar var. Yani bu vatandaşlar taksi parası ödemek zorunda değil.

Gerçekten Ankara'da toplu taşıma seferlerinde bir gece alerjisi var. Yıllardan beri bu bölge. Bir dönem saat başı otobüs v.s durumları vardı.

Sonra korona tedbirleri denildi ayrı bir düzenleme yapıldı. Hepsi çorba oldu karıştı.

Ayrıca bu yapılan düzenlemelerde öyle her yerden duyurulmuyor. Atılırsa bir sosyal medya paylaşımı yapıyorlar o kadar.

Son birkaç yıldır toplu taşımaya ne zaman binsem hep sorun yaşadım. Bunu daha öncede dile getirdim. EGO Cepte ve 153 sorunu giderilsin dedim.

Ancak hala aynı tas aynı hamam şekilde bir düzen mevcut. Şimdi de sefer saatlerinin iyileştirilmesini yazdım ama hiç umudum yok.

Çünkü düzenlemelerin yapılmasına zerre inancım yok...