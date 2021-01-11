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Toplumun tüm kesimlerini kucaklayan Sosyal Destek Paketi

Başkan Köse, yaşanan pandemi sürecinin olumsuzluklarını gidermeye katkı sağlamak adına esnaflardan ihtiyaç sahibi vatandaşlara, öğrencilerden belediye kiracılarına kadar toplumun tüm kesimlerini kucaklayan Sosyal Destek Paketi’ni açıkladı.
Toplumun tüm kesimlerini kucaklayan Sosyal Destek Paketi

Ocak Ayı’nın üçüncü haftasından itibaren başvuruların alınmaya başlayacağı destek paketinin kapsamını açıklayan Başkan Köse,  “Covid-19 salgını sebebiyle yapılan düzenlemeler kapsamında, faaliyeti durdurulan veya faaliyetine ara verilen işletmecilere ve ilçemizde ikamet eden çalışanlarına bütçe imkânlarımız ölçüsünde, nakit desteği sağlayacağız. Mamak’ımız hem bizlerin açıklamış olduğu paketten hem de Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı paketten faydalanarak depremin ve pandeminin etkilerini en az şekilde hissedecektir” dedi. 

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MÜCADELENİN HER AŞAMASINDA VARIZ!
Covid-19 nedeniyle ayakta kalma savaşı veren esnaftan çalışana, öğrenciden kiracılara ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara pandemi sürecinden olumsuz etkilenen vatandaşlara can suyu olacak pakette, esnafın ve vatandaşların süreci en az hasarla atlatması amaçlanıyor. Sokak dezenfeksiyonundan, sosyal mesafenin sağlanmasına, dezavantajlı grupların desteklenmesinden sokakta sahipsiz yaşayan hayvanlara kadar mücadelenin her aşamasında önemli roller üstlendiklerini kaydeden Başkan Köse, binlerce vatandaşa dokunan önemli bir projeyi daha hayata geçirdiklerini kaydetti. Bu süreçten en fazla etkilenenler arasında ekonominin bel kemiği olan esnafın geldiğini dile getiren  Köse, kararın Mamak Belediye Meclisi’nden tüm parti gruplarının oy birliği ile kabul edildiğini belirterek, meclis üyelerine  teşekkür etti. Başkan Köse’nin açıkladığı Sosyal Destek Paketi’nin ayrıntıları şöyle;

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İHTİYAÇ SAHİBİ ÖĞRENCİLERE 1000 TABLET BİLGİSAYAR
GÖNÜLDEN EĞİTİME DESTEK VERİYOR, BİR GÖNÜLE DE BİZ GİRİYORUZ

Sosyal Destek Paketi’nin esnafı ve ihtiyaç sahiplerini rahatlatacağının altını çizen Başkan Köse, paket kapsamında ihtiyaç sahibi öğrencilere 1000 tablet bilgisayar desteği sağlayacaklarını kaydetti. Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından değerlendirilecek başvuruların bu hafta itibariyle internet üzerinden başlayacağının da altını çizen Köse, “Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzce değerlendirmeler yapılarak, tespiti yapılan öğrencilerimize tabletleri ulaştırılacak.  Çok zor bir yıl geçirdik. Salgın yeni gerçeklerle ve zorluklarla karşı karşıya kalmamıza yol açtı. Bundan çocuklarımız da gençlerimiz de en az bizler kadar etkilendi. Çocuklarımız eğitimlerinden geri kalmayacak inşallah” dedi.

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BELEDİYE KİRACILARINA KİRA DESTEĞİ
KİRA ARTIŞI OLMAYACAK…!

Belediye mülkiyeti olan yerlerde birkaç istisna haricinde tüm kiracılara 2021 yılında yapılması gereken kira artışını gerçekleştirmeyeceklerini belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, kiracıların, geçtiğimiz yıl kira rakamlarından kira ücretlerini ödeyeceklerini kaydetti. Belediye mülkiyetinde olan yerlerde faaliyetlerinde azalma olan kiracıların kira tutarlarına da 30 Haziran tarihine kadar %20 indirim uygulayacaklarının altını çizen Köse, “Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını nedeniyle ülke olarak zorlu bir süreç yaşıyoruz. Milletçe kader birliği yaptığımız bu zorlu süreci alacağımız tedbirler ve güç birliğiyle hep birlikte geride bırakacağız. İşte bu nedenle bugün her zamankinden daha fazla bir ve beraber olmamız gerekiyor. Belediyemiz mülkiyetinde olan yerlerde, faaliyeti durdurulan veya faaliyetine ara verilen kiracılarımızdan kira ve ecrimisil ücreti almayacağız” dedi.

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE AYNİ VE NAKDİ DESTEK
GÖNÜL ÇARŞISI GÖNÜL YAPMAYA DEVAM EDECEK
Toplumun tüm kesimlerini kucaklamak, yaşanan zorlu süreci omuz omuza atlatmak için desteklerini sürdürdüklerini belirten Köse, ihtiyaç sahiplerine de ayni ve nakdi destek sağlayacaklarını da sözlerine ekledi. Pandemi sürecinin başından itibaren Mamak Belediyesi Gönül Çarşısı aracılığı ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda paketi ve hijyen kiti gibi destek paketlerini ulaştırdıklarını belirten Köse, “Pandemi süreciyle birlikte kapatılan mağdur olan hemşehrilerimiz için, bizler belediye olarak taşın altına gövdemizi koyduk. Gönül Çarşımız aracılığıyla yaptığımız desteklere nakdi yardımı da ekleyerek daha çok ihtiyaç sahibine ulaşarak destek olacağız. Her güçlüğü birlikte yenen millet olarak, bu zor günleri de birlikte geride bırakacağımıza olan inancımı tekrar belirtmek istiyorum. Sosyal Destek Paketimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

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