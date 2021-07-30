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Toyota 15 gün üretime ara veriyor

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, 1-15 Ağustos arası planlı bakım, onarım ve revizyon çalışmaları nedeni ile üretime ara veriyor.
Toyota 15 gün üretime ara veriyor

Türk otomotiv sektörünün öncü kuruluşlarından Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, planlı bakım, onarım ve revizyon çalışmaları nedeniyle 1 - 15 Ağustos 2021 tarihleri arasında üretime ara veriyor.

Fabrika çalışanlarının büyük çoğunluğu bu periyotta yıllık  ücretli izinlerini kullanırken, fabrikada yalnızca bakım  çalışmalarında görevli personel bulunmaya devam edecek.

Türkiye’nin üretim ve ihracat devlerinden Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, 2021 yılında 247 bin adet araç üreterek bunun 197 bini ihraç  etmeyi hedefliyor. 2021 ve gelecek yıllarda da yüksek kaliteli  araçlarımızın yanında verimlilik, güvenlik, çevre ve diğer üretim  faktörlerini de fabrikamızda en üst seviyede tutmaya devam ediyor.

Üretiminin yüzde 90’ını dünyanın 150’yi aşkın ülkeye ihraç eden Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, halen 5500 kişilik istihdamı ve 2.27 milyar dolar değerinde toplam yatırımı ile Sakarya ve Türkiye’ye katma değer  sağlamaya devam ediyor.

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