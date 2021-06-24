  • BIST 1.409
  • Altın 496,160
  • Dolar 8,6625
  • Euro 10,3324
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 24 °C
»

Trakya'nın incisi 'Kıyıköy' ziyaretçilerini cezbediyor

"Trakya'nın incisi" olarak adlandırılan Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesi doğası ve tarihi ile ziyaretçilerini cezbediyor.
Trakya'nın incisi 'Kıyıköy' ziyaretçilerini cezbediyor

Rusya'nın doğal gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya ileten TürkAkım boru hattının denizden karaya çıkarıldığı ilk nokta olan olarak gündeme gelen Trakya'nın doğal güzellikleriyle ünlü Kıyıköy beldesi İstanbul'a yakınlığının da avantajını yaşıyor.

İstanbul'a 160, Kırklareli'ne 95 kilometre mesafede bulunan Karadeniz'e kıyı belde, denizi, gölleri, doğası ve tarihi ile alternatif tatil yapmak isteyen ziyaretçilerini bekliyor.

Maviyle yeşilin bir arada olduğu Kıyıköy, doğanın renklenmesi ile ziyaretçilerine seyrine doyumsuz manzaralar sunuyor.

Trakya'nın saklı güzelliklerine ev sahipliği yapan beldeye gelenlerin bazıları ormanlık alana kurdukları çadırda, bazıları karavanlarda, bazıları ise otel ve pansiyonlarda konaklıyor.

Istranca Ormanları'nın temiz havasında güne uyananlar, orman içerisinde kuş ve derelerden yükselen seslerin arasında bir süre yürüyüş yaptıktan sonra denizde keyifli vakit geçirebiliyor.

Günün bir kısmını Papuçdere yolu üzerindeki Bizans döneminden kalma kilise, ayazma ve keşiş odaları bulunan Aya Nikola Manastırı'nı gezerek geçiren ziyaretçiler gün batımına yakın saatlerde günün yorgunluğunu göl ve nehirlerde kano ya da tekne turu ile atabiliyor.

Kıyıköy köftesi, hardaliyesi, balığı ve manda yoğurduyla da damaklara hitap ediyor.

"Kıyıköy'ün eşsiz güzellikleri görülmeye değer"
İl Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen, AA muhabirine, çok zengin bir doğası olan Kıyıköy'ün her mevsim ayrı bir güzellikte olduğunu belirtti.

Beldeyi "keşfedilmeye değer bir turizm noktası" olarak betimleyen Şen, "Keşfedilmeyi bekleyen Kıyıköy, çok güzel değerleri, tarihi ve doğası ile eşsiz bir güzellik sunuyor. Kıyıköy'ün eşsiz güzellikleri görülmeye değer. Bir taraftan deniz ve orman, diğer taraftan tarihi zenginliklerinin birleşmesi ile ziyaretçilerine keyifli bir zaman geçirecek imkan sağlıyor. Bu nedenle turistlerin Kırklareli'ni tercih etmesinde fayda olacağına inanıyorum." diye konuştu.

"Kıyıköy denilince akla doğa, tabiat, deniz, dere gelir"
Beldede dere ve denizin birleşim noktasında turistleri tekne ile gezdiren Ayhan Turnalı ise "Kıyıköy denilince akla doğa, tabiat, deniz, dere gelir." dedi.

Kıyıköy'ün insanı kendine adeta aşık ettiğini dile getiren Turnalı, beldelerinin kelimelerle anlatılamayacak kadar güzel olduğunu ifade etti.

Kışın 2 bin 500 civarında olan nüfusun yaz ayında 30 binlere çıktığını vurgulayan Turnalı, "Buranın en meşhuru balıktır. Turistler gezmeye, doğal ortama geliyorlar. Burada sandal gezintisi var, doğada geziyorlar, denize giriyorlar. Kıyıköy'ün doğası çok güzel, tabiatı çok güzel. Gelen bir daha geliyor buraya." şeklinde konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • RTÜK'e üye seçimi 29 Haziran'da yapılacak24 Haziran 2021 Perşembe 11:19
  • MSB duyurdu! 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi24 Haziran 2021 Perşembe 11:01
  • Türkiye ile ABD arasında kritik Afganistan görüşmesi: Bakan Akar açıkladı!24 Haziran 2021 Perşembe 11:00
  • İçişleri Bakanı Soylu'dan müjde! Yüzde 566 azaldı24 Haziran 2021 Perşembe 10:22
  • Kanada’da yüzlerce ceset kalıntısının olduğu yeni çocuk mezarları bulundu24 Haziran 2021 Perşembe 10:17
  • Bakan Selçuk 'Anadolu Masal Evi'nin açılışını yaptı24 Haziran 2021 Perşembe 10:15
  • Erimenin başladığı 20 bin yıllık buzulları gezdiler24 Haziran 2021 Perşembe 10:12
  • 50 yıl hapisle aranan hükümlü, gizlendiği evde yakalandı24 Haziran 2021 Perşembe 10:10
  • Selçuk, kardeşinin bakanlığa 25 milyon TL satış yaptığı haberlerini yalanladı24 Haziran 2021 Perşembe 10:09
  • PKK/KCK örgüt üyesi 9 kişiye gözaltı24 Haziran 2021 Perşembe 10:01
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti