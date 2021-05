TRT Spor Kanal Koordinatörü Şahin, Türkiye'nin yeni spor kanalı TRT Spor Yıldız'ın hedeflerini anlattı

TRT Spor Kanal Koordinatörü Şahin, Türkiye'nin yeni spor kanalı "TRT Spor Yıldız"la ilgili, "İleride şampiyon sporcularımız başarılarından bahsederken, bu kanalın katkısına vurgu yapacaklar. Bu kanal çok ciddi bir misyon yüklenecek." dedi.

TRT Spor Kanal Koordinatörü Mehmet Buğra Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada yeni kanalın yayın hayatına başlamasından dolayı çok heyecanlı olduklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla kanalın açılışını 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda gerçekleştirdiklerini hatırlatan Şahin, "Bizim için olağanüstü bir gündü. Özellikle 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda ve Sayın Cumhurbaşkanımızın huzurunda bu açılışın gerçekleşmesi, farklı bir anlam ve değer kattı. Çok pozitif geri dönüşler aldık. Bu kanalın farklı bir misyonu var. Bizim sloganımız 'Sporun her rengi.' Yani her branş bu kanalda kendini görebilme fırsatını bulacak. Burada bir istisnamız var, futbolu olabildiğince uzak tutmaya çalışacağız. Bunun da bir istisnası var, ampute futbol ile B1 görme engelliler futbolu kanalımızda olacak. Kurum olarak biz engelli sporcularımıza destek olmaya her zaman devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

TRT Spor Yıldız kanalının ne kadar önemli bir proje olduğunu anlatan Şahin, "Bunu sadece bir spor kanalı olarak görmek bu kanala haksızlık olur. Olimpik seyircinin oluşmasında, ülkede spora ilginin artmasında çok ciddi katkıları olacak. İleride şampiyon sporcularımız başarılarından bahsederken, bu kanalın katkısına vurgu yapacaklar. Bu kanal çok ciddi bir misyon yüklenecek." diye konuştu.

"Diğer branşlara da hak ettiği değeri vermek lazım"

TRT Spor'un bütün amatör branşlara hizmet etme gayreti için de bir yayın hayatı sürdürdüğünü aktaran Şahin, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu süreçte başta futbol olmak üzere ulusal ve uluslararası birçok organizasyonu ekranlara taşıdık. Futbolun egemenliğini tartışamayız ancak diğer branşlara da hak ettiği değeri vermek lazım. Bunun için böyle bir kanala ihtiyaç doğdu. Olabildiğince amatör ve olimpik branşları ekranlara getirmeye çalışacağız."

"Olimpiyatlara TRT Spor tarihinin en geniş yayınını yapacağız"

Mehmet Buğra Şahin, temmuz ayında başlayacak Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda TRT Spor olarak önemli yayınlara imza atacaklarını vurguladı.

Olimpiyat heyecanının TRT Spor Yıldız'da yaşanacağının altını çizen Şahin, "Bunun öncesinde ise yine önemli spor organizasyonları var. Bunun da müjdesini verelim. Kadın voleybol milli takımımızın da yer alacağı Milletler Ligi kanalımızda olacak. Haziran ayının sonunda Wimbledon Tenis Turnuvası da TRT Spor Yıldız ekranında olacak. Olimpiyatlarda ise TRT Spor tarihinin en geniş yayınını yapacağız. Hemen hemen her branşın yayını TRT Spor Yıldız kanalında olacak. Tabi TRT Spor kanalımız da buna destek olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Projenin hayata geçmesinde emeği geçenlere de teşekkür eden Şahin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu projenin hayata geçirilmesinde Gençlik ve Spor Bakanlığımızın çok ciddi katkısı var. Sayın Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve ekibine, desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Sayın Genel Müdürümüz İbrahim Eren ve Genel Müdür Yardımcımız Erkan Durdu'ya çok teşekkür ediyorum. İnşallah geleceğin şampiyonlarını TRT Spor Yıldız kanalında alkışlayacağız."