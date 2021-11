TRT World, çevrim içi içeriklerin en prestijli medya ödüllerini aldı

TRT World, çevrim içi içeriklerin ödüllendirildiği en prestijli medya ödülü “Lovie Awards”tan 3 ödül aldı.

Uluslararası Dijital Sanatlar ve Bilimler Akademisi (IADAS) tarafından verilen 11. Lovie Ödülleri’ne 30 Avrupa ülkesinden bine yakın katılım gerçekleşti.

TRT World’ün “Anlatacak Bir Hikayem Var” (I’ve Got a Story to Tell) adlı dijital video dizisi, "Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık" dalında "Altın Lovie" (Gold Lovie) ödülüne layık görüldü.

Abdullah Ilık tarafından çekilen ve düzenlenen video dizisi aynı zamanda, yaklaşık 55 bin kişilik halk oylamasında da en çok beğeniyi toplayarak "People's Lovie Award"ın sahibi oldu.

Ahmer Khan'ın yapımcılığını üstlendiği ve TRT World'ün bir diğer adayı olan "Aşk Cihadı" (Love Jihad) isimli çalışma da, "Altın Lovie" ödülünü aldı.

Yürütücü Yapımcı Tülin Tezel tarafından yönetilen "Aşk Cihadı" ayrıca haber ve politika kategorisinde finale kaldı.

"Ödüller TRT World'ün başarısını yansıtıyor"

IADAS Yönetim Kurulu Başkanı ve POKE London Yaratıcı Ortağı Nicolas Roope, yaptığı açıklamada, "TRT World, dijital inovasyon ve yaratıcılıkta harika bir hüner göstererek kendi kategorisinde mükemmel bir performans sergiledi. Bu ödül, yaratıcılarının beceri, yaratıcılık ve vizyonunun bir kanıtıdır." dedi.

TRT World Dijital Müdürü Ahmed El Amraoui de şunları kaydetti:

"Gold Lovie ve People Lovie Awards ödülleri, TRT World’ün birkaç yıl önceki başlangıcından bu yana en yüksek üretim standartlarıyla, insani değerlere sahip çıkan gazeteciliği sürdürmedeki başarısını yansıtıyor. Gazeteciler, muhabirler, editörler ve grafik tasarımcılardan oluşan çeşitli kadromuz, yerel hikayeleri küresel izleyicilere ulaştırmada başarısını kanıtladı. Ekiple gurur duyuyorum ve daha fazlasının geleceğinden eminim."

Gold Lovie, teknoloji yenilikçilerinden oluşan küresel bir organizasyon olan Uluslararası Dijital Sanatlar ve Bilimler Akademisi tarafından verilen en yüksek tanınırlık ödülü olarak biliniyor.