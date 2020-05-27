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TÜBİTAK 60 personel alacak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine bağlı İleri Teknolojiler Araştırma Enstitüsünde görev yapmak üzere 60 kişi istihdam edecek.
TÜBİTAK 60 personel alacak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, istihdam edilecek 1'i teknisyen, 59'u araştırmacı olmak üzere 60 personel BİLGEM İLTAREN bünyesinde Ankara'da görev yapacak.

Başvurular, 17 Haziran'a kadar TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr) üzerinden yapılabilecek.

Alım için gerekli koşullar ile sürece ilişkin bilgilere TÜBİTAK'ın yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarından da ulaşılabilecek.

Diyanet 7 müfettiş yardımcısı alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı, yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre 7 müfettiş yardımcısı alacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, başvuruda bulunacak adayların en az lisans düzeyinde dini yükseköğrenim mezunu olmaları, sınavın ilan edildiği tarihten itibaren Başkanlığın vaizlik, dengi ve üstü kadrolarında görev yapmaları ve son beş yılda aylıktan kesme cezası ve on yıl içerisinde de kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış olmaları, 2018 veya 2019 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavının (KPSS) KPSSP3 puan türünden en az 60 puan almış ve 35 yaşını doldurmamış olmaları gerekiyor.

Şartları taşıyan adaylar, 1-15 Haziran'da "dibbys.diyanet.gov.tr/sinav" adresi üzerinden başvuruda bulunabilecek. Sınav başvuru süreci, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek.

Yazılı sınav, 11 Ağustos'ta yapılacak. Yazılı sınavda 70 ve üzeri puan alan adaylar sözlü sınava 25 Ağustos'ta girecek.

Yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınarak en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısı kadar aday, müfettiş yardımcılığı sınavında başarılı sayılacak.

Sınav sonuçları, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca, Başkanlığın internet sitesinde ilan edilecek. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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