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TÜBİTAK destekli tünel açma makinesi Lale Aytaman'ın ismini taşıyacak

E-Berk tarafından üretilen TÜBİTAK destekli tünel açma makinesine Cumhuriyet tarihinin “İlk Kadın Valisi” olan Lale Aytaman’ın ismi verildi.  
TÜBİTAK destekli tünel açma makinesi Lale Aytaman'ın ismini taşıyacak

Geçtiğimiz günlerde E-Berk tarafından üretilen açılışını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın yaptığı TÜBİTAK destekli tünel açma makinesine Cumhuriyet Tarihinin “İlk Kadın Valisi” olan Lale Aytaman’ın ismi verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önemle üzerinde durduğu Ergene Havzası Koruma Eylem Planı kapsamında yürütülen proje için üretilen Zemin Denge Basınçlı Tünel Açma Makinesi EPB TBM,  geçtiğimiz günlerde banttan indirilmişti. 

İLK KADIN VALİNİN İSMİ KONULDU

E-Berk ürettiği yeni tünel açma makinesine Cumhuriyet tarihinin “İlk Kadın Valisi” olan Lale Aytaman’ın ismini vererek, Türkiye’ye örnek oldu. Kadınların neleri başarabileceğine yönelik bir farkındalık yaratmayı hedefleyen E-Berk, Lale Aytaman’ın ismini verdikleri tünel açma makinesiyle gençlere ışık olmayı amaçlıyor. 

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AYTAMAN DUYGULARINI PAYLAŞTI

Kadınları ön plana çıkartarak duyarlılık gösteren ve gençlere ışık tutan E-Berk ve onları destekleyen TÜBİTAK’a teşekkür eden Vali Lale Aytaman, “Tünel açma makinesinin bilhassa genç kadınlarımızın aydınlığa doğru yol almalarına vesile olması dileğiyle, bu çalışmanın memleketimize ve milletimize hayırlar getirmesini dilerim” diyerek, duygularını paylaştı. 

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AMACIM; İYİ BİR ÖRNEK OLABİLMEKTİ

1991 yılında Cumhuriyet Tarihinin "İlk Kadın Valisi" olarak Muğla iline atandığını hatırlatan Aytaman, “Bütün arzum ve amacım arkamdan gelen genç kadınlara iyi bir örnek oluşturabilmekti. Bir bakıma benim başarılı olmam, pek çok kadının cam tavanı kırarak mülki idarede de Kaymakamlık ve Valilik mevkilerine gelebilmelerine vesile olacaktı” dedi. Yeterli olmasa da kadınların bu görevlerde yer almasından mutluluk duyduklarını dile getiren Aytaman, kadınların da erkekler kadar her alanda görev ve sorumlulukları paylaşmaları gerektiğine inandığını söyledi. 

Emrah Özcan/İLKSAYFA

Gazeteilksayfa.com

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