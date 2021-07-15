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TÜBİTAK TÜSSİDE için proje personeli alıyor

TÜBİTAK, Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) bünyesinde görev yapmak üzere 23 proje personeli alıyor. TÜBİTAK personel alımı başvuruları başladı ve 4 Ağustos’ta son bulacak.
TÜBİTAK TÜSSİDE için proje personeli alıyor

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, TÜBİTAK, Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) bünyesinde görev yapmak üzere 23 proje personeli alıyor. 

TÜBİTAK personel alımı başvuruları başladı ve 4 Ağustos’ta son bulacak. 

Alınacak olan personeller değişik illerde görev yapacak. 

Başvurular için gerekli koşullar ile süreç hakkındaki bilgileri TÜBİTAK’ın internet sayfasından ulaşılabiliyor. 

İlanın detayları için TIKLAYIN.

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Gazeteilksayfa.com


 

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