TÜBİTAK TÜSSİDE için proje personeli alıyor

TÜBİTAK, Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) bünyesinde görev yapmak üzere 23 proje personeli alıyor. TÜBİTAK personel alımı başvuruları başladı ve 4 Ağustos’ta son bulacak.