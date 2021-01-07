TÜBİTAK’a 23 Ar-Ge personeli alınacak

Resmi Gazete’de ilan yayımlandı. TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi’ne 23 Ar-Ge personeli alınacak. İşte başvuru tarihleri:

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Tübitak Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi’ne yani BİLGEM’e bağlı Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü (UEKAE) bünyesinde görev yapmak üzere personel alınacak.

Tübitak personel alımı için son başvuru tarihi 27.01.2021.

Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler kurumun internet sayfasında yer alıyor.

İş başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor.

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