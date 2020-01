TÜİK kritik rakamları açıkladı

TÜİK verilerine göre, 2019 Ekim ayında 2018’e göre işsizlik oranı yüzde 13,4’e yükseldi.

Türkiye’nin Ekim 2019 verilerini kapsayan işsizlik grafiği belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ülke genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, 2019 Ekim’de bir önceki yılın aynı ayına göre 608 bin kişi artarak 4 milyon 396 bine çıktı. İşsizlik oranı 1,8 puan yükselerek yüzde 13,4 oldu. İşsizlik oranı, ekimde bir önceki aya göre ise 0,4 puan azaldı. Tarım dışı işsizlik oranı 2,1 puanlık artışla yüzde 15,7 olarak tahmin edildi. Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 3 puan yükselerek yüzde 25,3 oldu. İşsizlik oranı 15-64 yaş grubunda ise 1,8 puan artışla yüzde 13,7 olarak gerçekleşti.

Fakat TÜİK verileri yine dikkat çekti. 2018 Ekim ayında 15 yaş üstü nüfus 60 milyon 841 bin kişi iken, 2019’un aynı döneminde bu sayının 61 milyon 756 bin kişiye ulaştığı görülüyor. Aynı dönemler karşılaştırıldığında ise iş gücü 32 milyon 658 bin kişiden, 32 milyon 740 bin kişiye yükselmiş. Nüfus artışı bu iki dönem arasında toplam 915 bin kişi artarken, iş gücüdeki yükseliş sadece 82 bin kişiye çıktı. 2016-2017 dönemine bakacak olursak, 15 yaş üstü nüfusun 58 bin 990 kişi olduğu görülüyor. 2017’de ise bu sayı 60 milyon 148 bin kişiye ulaşmış. Yani bu dönemde 15 yaş üstü nüfusun 1 milyon 158 bin kişi arttığı görülüyor. Öte yandan iş gücü tarafında da 2016 Ekim döneminde 30 milyon 914 bin kişi olan iş gücü de 2017 Ekim’de 31 milyon 932 bine ulaşmış. Artış 1 milyon 18 bin kişi. Aynı dönemin istihdam rakamları da dikkat çekiyor. 2016’da 27 milyon 267 bin olan istihdam 2017’de 28 milyon 645 bin olmuş. Aradaki artış ise 1 milyon 387 bin kişi.

2018-2019 Ocak-Ekim aralığında da 15 yaş üstü nüfus 915 bin kişi artarken, bunun sadece 82 bin kişisi iş gücüne dahil olmuş. İstihdam da bu dönemde 527 bin kişi gerilemiş.

TÜİK’e göre işsizlik rakamları son 2 ayda da oldukça hızlı bir değişimin içine girmiş. Sadece son 2 ayda nüfus 165 bin kişi artarken, iş gücü 440 bin kişi azalış kaydetmiş. İstihdam da 186 bin kişilik daralma söz konusu. Ama işsiz sayısı da 254 bin kişi düşmüş. Tüm bu veriler ışığında artan nüfusun iş gücüne katılmadığı görülüyor. 15 yaş üstü nüfus yükseliyor fakat, iş gücü tarafına gelince nüfus buharlaşıyor.

İŞ HAYATINA 82 BİN KİŞİ DAHİL OLDU

İş gücü, Ekim 2019’da bir önceki yılın aynı dönemine göre 82 bin kişi artarak 32 milyon 740 bin kişi olurken, iş gücüne katılma oranı ise 0,7 puan azalarak yüzde 53’e geriledi. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre, erkeklerde iş gücüne katılma oranı 1,1 puanlık azalışla yüzde 71,9’a gerilerken, kadınlarda 0,2 düşüşle 34,6’ya indi. Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı geçen yıl ekimde 2018’in aynı dönemine göre 1,2 puan artarak yüzde 34,9’a yükseldi. Bu dönemde, tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı 1,1 puan artarak yüzde 23,5 oldu.

GENÇ İŞSİZLİK ARTMAYA DEVAM EDİYOR

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu “İşgücüne katılım oranı yıllıkta 70, aylıkta 50 baz puan azalarak yüzde 53,0 olurken, mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılım oranı ise bir önceki aya göre değişim göstermeyerek, geçen yılın aynı dönemine göre 60 baz puan azalışla yüzde 52,9 olarak gerçekleşti” dedi. Genç nüfus olarak kategorize edilen 15-24 yaş arasındaki işsizliğin bir önceki yılın aynı dönemine göre 123 bin kişi artarak, yüzde 25,3 olduğuna değinen Erdoğdu, şehirlerde yaşayan ve üniversite eğitimi alanların çoğunlukta olduğu gençler arasındaki işsizliğin yaklaşık yüzde 29’lara yükseldiğini savundu. Erdoğdu, şu görüşlerini paylaştı: “Gençler bir an önce evlensin’ diyenlerin yönettiği ülkede, gençler en yüksek işsizlik oranını yaşıyor. İşsiz sayısı ve oranı her eğitim grubunda önceki yıla kıyasla artıyor. Bu noktada en yüksek işsiz kişi sayısının üniversite mezunları arasında, işsizlik oranının ise lise mezunları arasında yaşandığını rakamlar bize söylüyor. Hiçbir planlama yapılmadan açılan çok sayıda fakülte ve üniversitede harcanan onca emek ve zamana karşın, üniversiteli işsiz sayısı her geçen gün artıyor.”

‘MİRAS MI KALDI? PİYANGO MU ÇIKTI?’

Bilgi Üniversitesi’nden ekonomist Prof. Cem Başlevent sosyal medya hesabından şu değerlendirmeyi yaptı: “TÜİK’in işsizlik oranına şüpheyle bakılıyor, ‘nüfus artarken, işgücü nasıl artmaz?’ deniyor. TÜİK de diyor ki: Çünkü 1 yıl içinde 183 bin kişi ‘iş bulma ümidim yok’, 632 bin ‘ben ev kadını oldum’, 356 bin de ‘emekliyim, artık bize iş yok’ demeye başladı. Bu da pek olumlu değil.” Ekonomist Uğur Gürses ise “Son 1 yılda çalışma çağındaki nüfus 958 bin kişi artarken, ne olmuş da (geçmiştekinden farklı olarak) bunların sadece 82 bini işgücüne katılmış? Miras mı kalmış? Piyango mu çıkmış? Yoksa işsizlik oranı düşük çıksın diye mi işgücüne katılmamışlar?” değerlendirmesini yaptı. Ekonomist Mahfi Eğilmez “İşsizlik oranı ekim ayında eylüle göre yüzde 13,8’den 13,4’e, geniş işsizlik yüzde 19,5’ten 19’a geriledi. İstihdam 1 yılda artmadı, geriledi” diye konuştu.

ORTALAMAYA GÖRE ORAN DAHA YÜKSEK

Son iki aylık dönemde TÜİK verilerine göre, hesaplama yapıldığında işsizlik oranının daha yüksek olduğu görülüyor. 165 bin kişilik artan nüfus ile TÜİK verilerine göre iş gücüne katılım oranı yüzde 53 olunca, bunun 87 bin kişisinin iş gücüne katılması gerekiyordu. Ağustos ayı iş gücü TÜİK verilerine göre, 33 milyon 080 bin kişi. Bu veriler ışığında 440 bin düşüş yerine, 87 bin kişilik artış yaşanacaktı. İşi gücü ise 33 milyon 267 bin seviyesine ulaşacaktı. Böylece işsiz sayısı da 4 milyon 396 bin değil 4 milyon 924 bin kişi olarak kayıtlara geçecekti. Oranı ise yüzde 13,4 yerine yüzde 14,8 olarak gerçekleşecekti.

İSTİHDAM 527 BİN KİŞİ AZALDI

TÜİK verilerine göre, istihdam edilenlerin sayısı geçen yıl ekimde bir önceki yılın aynı dönemine göre 527 bin kişi azalarak 28 milyon 343 bin kişiye indi. İstihdam oranı 1,6 puanlık azalışla yüzde 45,9’a düştü. Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 270 bin, sanayi sektöründe 30 bin, inşaat sektöründe ise 305 bin kişi azalırken, hizmet sektöründe 78 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 17,9’u tarım, yüzde 20’si sanayi, yüzde 5,8’i inşaat, yüzde 56,3’ü ise hizmet sektöründe yer aldı. Bir önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında hizmet sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,5 puan artarken, tarım sektörünün payı 5, sanayi sektörünün payı 0,5 inşaat sektörünün payı 15,7 puan azaldı.

EN BÜYÜK YÜK SANAYİ SEKTÖRÜNDE

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam bir önceki döneme göre 122 bin kişi artarak 28 milyon 229 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı 0,1 puan artışla yüzde 45,7 oldu. Mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 96 bin kişi azalarak 4 milyon 438 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 0,3 puan düşerek yüzde 13,6’ya geriledi. Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücüne katılma oranı bir önceki döneme göre değişim göstermeyerek, Ekim 2019’da yüzde 52,9 olarak gerçekleşti. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayısı, tarım sektöründe 92 bin kişi azalırken, inşaat sektöründe 45 bin, hizmet sektöründe 49 bin, sanayi sektöründe 120 bin kişi arttı.