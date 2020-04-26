  • BIST 98.759
  • Altın 387,552
  • Dolar 6,9921
  • Euro 7,5498
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 15 °C
»

Tüketici Hakları Derneği Başkanı Çakar'dan 'fiyat istismarı' uyarısı

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar, "Kovid-19 salgını nedeniyle fiyat istismarları daha da artmış durumda. Salgının ramazan ayı ile çakışması bu istismarların artacağını gösteriyor." dedi.
Tüketici Hakları Derneği Başkanı Çakar'dan 'fiyat istismarı' uyarısı

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ramazan ayının aynı döneme rastlamasının fiyat istismarlarını beraberinde getirdiğini belirterek, "Yapılacak yasal düzenlemeyle imalatçı, toptancı ve perakendecilerin satış fiyatlarına bir kıstas, bir sınırlama yani bir kar oranı getirilmeli. Fiyat istismarcılarına verilen cezalar caydırıcı olmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Çakar, yaptığı açıklamada, çeşitli sektörlerdeki ürün ve malların fiyatlarında istismara gidildiğini belirterek, fiyatların serbest olmasını fırsat bilen bazı kesimlerin bulunduğunu ifade etti.

Çakar, şu görüşlerini paylaştı:

"Bu istismarların sonucunda tüketiciler mağdur ediliyor, gıda başta olmak üzere diğer temel ihtiyaçlarına erişmekte zorlanıyorlar. Kovid-19 salgını nedeniyle fiyat istismarları daha da artmış durumda. Salgının ramazan ayı ile çakışması bu istismarların artacağını gösteriyor."

Fiyat istismarının önüne geçilebilmesi için yasal düzenleme yapılması gerektiğini vurgulayan Çakar, şunları kaydetti:

"Fiyatlara yasal bir düzenleme getirilirse tüketiciler önemli ölçüde fiyat istismarlarına karşı korunur. Özellikle, tarımsal ürünler ve gıda başta olmak üzere, temizlik ürünleri, kişisel bakım ürünleri ve diğer tüm tüketim mallarının fiyatlarında yasal düzenleme yapılması soruna kalıcı bir çözüm getirecek. Yapılacak yasal düzenlemeyle imalatçı, toptancı ve perakendecilerin satış fiyatlarına bir kıstas, bir sınırlama yani bir kar oranı getirilmeli. İstismar edilen serbest fiyat uygulamasına son verilmeli, bu konuda daha sıkı denetimler gerçekleştirilmeli. Fiyat istismarcılarına verilen cezalar caydırıcı olmalı."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 1.177 TL'lik desteğin detayları belli oldu25 Nisan 2020 Cumartesi 09:17
  • Bankacılık sektörünün mevduatı arttı25 Nisan 2020 Cumartesi 07:07
  • Rusya ekonomisi eriyor24 Nisan 2020 Cuma 20:19
  • Benzine 29 kuruş zam24 Nisan 2020 Cuma 16:37
  • Darphane'den 100. yıla özel para24 Nisan 2020 Cuma 14:17
  • Bakanlık duyurdu: 176 milyon ayrıldı!24 Nisan 2020 Cuma 12:54
  • Kentsel dönüşümde önemli değişiklik: Kira yardımı 48 aya çıktı24 Nisan 2020 Cuma 09:40
  • Selçuk Bayraktar paylaştı geceye damga vurdu: İşte İlk sahur hatırası24 Nisan 2020 Cuma 09:36
  • AB liderleri 540 milyar euroluk kurtarma paketinde anlaştı23 Nisan 2020 Perşembe 22:55
  • Manisa'nın Kula ilçesindeki volkanik arazi çileğine yoğun talep23 Nisan 2020 Perşembe 14:42
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti