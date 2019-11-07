  • BIST 101.144
  • Altın 275,462
  • Dolar 5,7407
  • Euro 6,3500
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 8 °C
»

Tüm oyuncularımıza güveniyorum

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 4’üncü maçında yarın Wolfsberger ile deplasmanda karşılaşacak olan Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk ile milli futbolcu Mehmet Topal, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Tüm oyuncularımıza güveniyorum

Okan Buruk, “Mücadele gücü çok yüksek ve istikrarlı bir rakibe karşı kazanmak için oynayacağız. Beraber hareket eden bir takımla oynayacağız. Mücadele güçleri yüksek ve iyi bir oyunları var. Zor bir maç bizi bekliyor, kazanmak için yarın elimizden geleni yapacağız. İrfan hem bizim, hem Türkiye’nin önemli bir oyuncusu. Onun yokluğunda ofansa geçişlerde sorun yaşadık. Ama tüm oyuncularım çok değerli ve bu maça hazır. İrfan, Aleksic, Mahmut önemli eksikler ama kaliteli oyuncularımız var. Ben tüm oyuncularımıza güveniyorum. Epureanu haftada bir maç oynayabiliyor. Onun için maç seçiyoruz. Rakibimizin eksi ve artı yönlerini biliyoruz. 3 kuvarda da başarılı olmak istiyoruz" dedi.

Mehmet Topal ise “Yarın galip gelerek rakibimizi ikili averajda da geride bırakmak istiyoruz. En iyi oyunumuzu ortaya koyup 3 puan almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu06 Kasım 2019 Çarşamba 15:15
  • Radamel Falcao Madrid'de takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı06 Kasım 2019 Çarşamba 09:29
  • Geceye Ondrej Kolar damga vurdu06 Kasım 2019 Çarşamba 09:25
  • PFDK cezaları açıkladı: Ali Koç, Ahmet Ağaoğlu ve Sergen Yalçın...06 Kasım 2019 Çarşamba 08:40
  • Dikkat çeken görüntü06 Kasım 2019 Çarşamba 06:33
  • 2 yıl daha Fenerbahçe'de05 Kasım 2019 Salı 16:44
  • "Şampiyon olacağız"05 Kasım 2019 Salı 14:49
  • Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı Mehmet Sepil oldu05 Kasım 2019 Salı 14:49
  • Ertuğrul Sağlam yuvaya dönüyor05 Kasım 2019 Salı 14:46
  • G.Saray öncesi Real Madrid'de çifte şok05 Kasım 2019 Salı 09:45
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti