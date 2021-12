Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Ünal kamu personeli için seyyanen zam talebinde bulundu

Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, kamu personelini enflasyondan korumak için maaşlara bin lira seyyanen zam yapılmasını ve yüzde 3 refah payı verilmesini istedi.

Kamu Sen Konfederasyonu’na bağlı Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, enflasyonun her ay artarken maaşların aynı kalmasının kabul edilemez olduğunu söyleyerek, seyyanen zam talep etti. Kamu personeline verilen her zammın iç piyasayı hareketlendireceğini savunan Ünal, “Memurlara ayrım yapılmadan maaşlara 1000 TL seyyanen zam ve yüzde 3 refah payı verilmelidir. Kamu çalışanlarına verilen her kuruş iç piyasayı hareketlendirecektir. Esnafın yüzünü güldürecektir” dedi.

YILBAŞINDAN SONRA ÇÖZÜLECEK

3600 ek göstergeyi tüm kamu çalışanlarının sabırsızlıkla beklediği gibi diyanet çalışanlarının da dört gözle beklediğini söyleyen Ünal, “Cumhurbaşkanımızın polis, öğretmen, sağlıkçı ve din görevlilerine 3600 ek gösterge verilecek dedikten sonra birçok personel umutla bekler oldu. 3600 ek gösterge mutlaka verilecek bundan şüphemiz yok. Yılbaşından sonra bu iş muhakkak çözülecektir. Tüm şartlar oluşmuştur.”

2022 SONUNA KADAR BEKLENMESİN

“Emekli olacak birçok personel var, bu ek göstergenin çıkmasını bekliyorlar. Bu devlet içinde iyi bir şey. Emekli olacak personellerin yerine yeni arkadaşlar gelecek. İstihdam artmış olacak. Bu kararın yılsonuna kadar bekletilmesine gerek yok. Bütçeye de çok bir yük getirmeyecek. Biz kamu çalışanlarının tamamını, ayırmadan bu çalışmanın bitirilmesini istiyoruz. Ayrıştırmalar iş barışını etkileyebilir” ifadelerini kullandı.

İSTİŞAREDEN ZARAR GELMEZ

Çalışma bakanlığının son toplu sözleşmede, komisyon için sözleşmeye sonradan ilave ettiği bir maddeye de gönderme yapan Ünal tepkisini şöyle dile getirdi, “Sadece yetkili konfederasyonla komisyon yapılacak ibaresi, doğru bir yaklaşım değildir. Toplu sözleşmeye üç konfederasyon katılıyor ama sadece yetkili konfederasyon alınıyor. Bu komisyon eksiktir, inciticidir. Buna ilk karşı gelecek kişiler yetkili konfederasyonun genel başkanı olması gerekiyordu. ‘Sendikalarla’ olan ifadeyi ‘yetkili sendikayla’ diye değiştirtirler. Biz istişareden yanayız. İstişareden zarar gelmez.”

SOKAKTA ENFLASYON DAHA FAZLA

Din görevlilerinin de ekonomik koşullardan etkilendiğini söyleyen Ünal, ek zam talep etti. Ünal, “Din görevlileri de bu ülkenin bir vatandaşı ve kamu çalışanıdır. Aynı zamanda bir baba, bir eş, bir kardeş, bir evlattır ve diğer çalışanlar gibi ev geçindirmeye çalışan insanlardır. Hal böyle olunca ekonomiden din görevlileri de etkilenmektedir. Örneğin, Ekim ayı enflasyon oranı 19,88 idi. Kasım ayından bu oran 21,31’e çıktı. Kamu çalışanları sabit gelirli insanlardır. Ocak ayında aldığı maaş Temmuz’da artar. İki aralarda aldığı maaş aynı olur. Ama Ocak’ta zamlı maaş almasına rağmen Aralık’ta aynı maaşı alamaz, çünkü vergi dilimine girer.”

1000 LİRA EK ZAM TALEBİ

“Enflasyon artarken, maaşların aynı kalması kabul edilemez. Bir önceki aya göre yüzde 3,5 enflasyona artıyor. Bu artış sokakta yüzde 3 ile kalmıyor. Daha yüksek oluyor. Hal böyle olunca aldığınız ücret her ay aynı, marketten aldığınız ürünler ise sürekli farklı fiyatlarla karşınıza çıkıyor. Bu da personeli olumsuz olarak etkiliyor. Bu yüzden biz Kamu Sen olarak ek zam talep ediyoruz. Bu yüzden her platformda bunu dile getiriyoruz. Bunun içindir ki talebimiz ve beklentimiz, ayrım yapılmadan bin lira seyyanen zam ve enflasyona karşı memuru korumak için yüzde 3 refah payı verilmesi.”

İÇ PİYASAYI HAREKETLENDİRECEK

“Kamu çalışanlarına verilen her kuruş iç piyasayı hareketlendirecektir. Esnafın yüzü gülecektir. Bunlar unutulmamalıdır. Her kesim mutlu olacaktır. Taleplerimiz haksız talepler değildir. Bizler önce ülkem diyen insanlarız. Ülkemizin bütçesini biliyoruz. Ona göre taleplerimizi sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Emrah ÖZCAN/İLKSAYFA