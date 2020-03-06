  • BIST 109.601
  • Altın 327,562
  • Dolar 6,0875
  • Euro 6,8838
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 3 °C
»

Türk Dünyasından gelen minik mucitler Altındağ'da buluştu

Türk Dünyasının mucit çocukları Altındağ'da buluştu. 21 farklı ülkeden ve Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden yüzlerce çocuğun buluş ve yeni icatları, Altındağ Belediyesi Karapürçek Kapalı Spor Salonu'nda sergilenmeye başlandı.
Türk Dünyasından gelen minik mucitler Altındağ'da buluştu

Kuzey Makedonya'dan Türkmenistan'a, KKTC'den Ukrayna'ya Türk Dünyası çocukları Altındağ'da bir araya geldi. Altındağ Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Karapürçek Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen programda mucit çocuklar hünerlerini sergiledi. Programa Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı'nın yanı sıra; Ankara Valisi Vasip Şahin, TBMM İdare Amiri ve AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yeğin, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Kazakistan Büyükelçisi Abzar Saparbekuly, Mamak Kaymakamı Ziya Polat ve Türk dünyasının dört bir tarafından yüzlerce çocuk katıldı.

TÜRK DÜNYASI BİR VE BERABER

Ankara Valisi Vasip Şahin, programda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin kuşatılmaya çalışıldığı bir dönemde Türk dünyasının, projeleriyle, ilim ve fen yolunda attığı adımlarla bir araya gelmesinin önemli olduğunu söyledi. TBMM İdare Amiri ve Ankara Milletvekili Orhan Yeğin ise, Türk dünyasının her zaman bir ve beraber olduğunu ifade etti.

ÇOCUKLARDAN MEHMETÇİK'E DUA

Türk dünyasının dört bir tarafından programa katılan yüzlerce çocuk, Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan Türk askerlerini de unutmadı. Karapürçek Kapalı Spor Salonu'nu dolduran yüzlerce çocuk hep bir ağızdan Mehmetçik'e dua edip, selam gönderdi. "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" diye haykıran çocuklar, katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı.

gallery_-1-(4)-014.jpg

"GÖNÜL COĞRAFYAMIZLA BERABERİZ"

"Her zaman gönül coğrafyamızdan soydaşlarımızla beraber olmaya devam edeceğiz" diyen Başkan Asım Balcı "Altındağ Belediyesi olarak içerisinde çocuk olan her tür projeyi çok önemsiyor, çocuklarımızın aydınlık geleceği için çalışmalar yapan kurumlarla iş birliği yapmaktan her zaman büyük mutluluk duyuyoruz. 4.Uluslararası Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği'ne, Milli Eğitim Bakanlığımız, Ankara Valiliği, Türk Dünyası Çocuk Vakfı, diğer resmi ve özel kuruluşlarla birlikte katkıda bulunmaktan dolayı da mutluyuz." ifadelerini kullandı.

"PROJE GELİŞTİRMEDE ANKARA BAŞI ÇEKİYOR."

Başkan Balcı "Türk dünyasından gelecek çocukların bilimsel proje yapma kabiliyetlerinin artırılması, farklı coğrafyalardan gelen çocukların kaynaşması ve kültürel iş birliğinin güçlendirilmesi, öğrencileri yeni icatlar, buluşlar yapmaya teşvik etmek amacıyla gerçekleştirilen bu organizasyon, çocuklarımızın dünyayı gelecekte nasıl aydınlatacağına dair içimizde kocaman bir umut yeşermesine neden oldu. Bugün burada, yarışmaya internet ortamında başvuran binlerce projeden sona kalanlarını görüyoruz. 21 ülkeden 100'ün üzerinde proje, üç gün boyunca burada sergileniyor. Ankaramız, 17 proje ile başı çekiyor." dedi. Buluşmanın yarın son günü olduğunu sözlerine ekleyen Başkan Balcı, herkesi Karapürçek Kapalı Spor Salonu'na Türk Dünyasından çocukların projelerini görmeye davet etti.
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yenimahalleli engelli bireylerden örnek çalışmalar06 Mart 2020 Cuma 02:40
  • Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok Huzurevi ziyaretinde bulundu06 Mart 2020 Cuma 01:41
  • Havaların ısınmasıyla birlikte Yenimahalle’nin park ve bahçeleri çocukların akınına uğradı05 Mart 2020 Perşembe 05:11
  • Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'den esnaf ziyareti05 Mart 2020 Perşembe 04:11
  • Keçiören Deniz Dünyası'na yoğun ilgi05 Mart 2020 Perşembe 03:11
  • Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ilçeye yapılacak olan mezbahanenin yerini inceledi05 Mart 2020 Perşembe 02:11
  • Altındağ'da müzeler arası bilet kardeşliği kampanyasının kapsamı genişledi05 Mart 2020 Perşembe 01:11
  • Siteler esnafından Bahar Kalkanı Harekatı'na tam destek04 Mart 2020 Çarşamba 05:12
  • Kahramankazan’da yüzme havuzu, fitness ve sauna keyfi04 Mart 2020 Çarşamba 03:38
  • Mamak Belediyesi mahalle temizliklerine devam ediyor04 Mart 2020 Çarşamba 02:52
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti