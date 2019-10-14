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Türk futbolculara Alman mobingi

Almanya Milli Takımı'nda oynayan İlkay Gündoğan ve Emre Can'ın, Arnavutluk maçında Cenk Tosun'un attığı gol sevincinde yapılan asker selamını beğenmeleri Almanların zoruna gitti. Gündoğan ve Can, Almanların tepkisi üzerine beğenilerini geri çekti.
Türk futbolculara Alman mobingi

Almanya Milli Takımı'nda oynayan İlkay Gündoğan ve Emre Can'ın, Arnavutluk maçında Cenk Tosun'un attığı gol sevincinde yapılan asker selamını beğenmeleri Almanların zoruna gitti. Gündoğan ve Can, Almanların tepkisi üzerine beğenilerini geri çekti. 

Cenk Tosun'un paylaşımını önce beğenen, sonra da beğenisini geri alan İlkay Gündoğan'a ulaşan Kicker, oyuncunun, "Politik olacağını düşündüğüm için hemen beğeniyi geri çektim. İnanın ki geçen senenin ardından yapmak isteyeceğim tek şey politik bir açıklama yapmak" dediğini aktardı.

EMRE CAN: İÇERİĞİNDE NE OLDUĞUNA DİKKAT ETMEDEN BEĞENDİM

Emre Can'ın ise bu hareketiyle ilgili, "Ben içeriğinde ne olduğuna dikkat etmeden beğendim. Ben barışçıl bir insanım ve savaşın her türlüsüne karşıyım" ifadelerini kullandığı belirtildi.

Almanlar daha önce de Mesut Özil'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğrafı tartışma konusu yapmıştı.

 

 

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