Türk halkı parasını neye yatırıyor; altın, döviz, nakit, banka oranları ne?

Ekonomik sıkıntılar halkın tasarruf miktarları ile tasarruf şekillerini de etkiliyor. Peki son verilere göre, Türk halkının gözünde en iyi tasarruf şekli ne? Türk halkı parasını neye yatırıyor; altın, döviz, nakit, kripto para ve banka oranları ne?

Son dönemde ekonomide görülen çalkantılar, dövizin yükselmesi, gıda ürünlerinde yaşanan fahiş artışlar halkın cebini doğrudan ilgilendirirken, tasarruf miktarları ile tasarruf alışkanlıklarına da etki ediyor.

Peki son verilere göre, Türk halkı nın gözünde en iyi tasarruf şekli ne? Yani parası olan Türk halkı parasını neye yatırıyor ; yastık altı, altın, döviz, nakit, kripto para ve banka oranları ne? Türkiye’de vatandaşlar son dönemde tasarruflarını dolara mı, altına mı kaydırdı? Halkın ne kadarı parasını yastık altında tutuyor ?

Tüm bu soruların en güncel cevapları, ING Türkiye ’nin IPSOS ile iş birliği içinde gerçekleştirdiği Türkiye’nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması ’nda gizli.

ING Türkiye, kentsel yerleşim bölgelerinde yaşayan yetişkin bireylerin tasarruf eğilimlerini izlemek amacıyla 2011 yılından bu yana IPSOS iş birliğiyle Türkiye’nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması (TTEA) gerçekleştiriyor.

Araştırmanın açıklanan 2021 yılı üçüncü çeyrek sonuçlarına göre, tasarrufu olanların tasarruf aracı tercihlerine bakıldığında, 2021 üçüncü çeyrekte yastık altı altın ve nakit, geçen döneme göre 5 puan gerileyerek, son 5 senenin en düşük rakamı olan yüzde 16’ya indi. Yani son aylarda parasını yastık altı altın ve nakitte tutanların oranında ciddi bir düşüş yaşandı. Yastık altı altın ve nakit düşerken, sistem içi tasarruf araçları ise bu dönem yükseldi.

DÖVİZ VADELİ HESAP ARTTI

Araştırma sonucuna göre sistem içi altın yüzde 14’ten yüzde 16’ya, TL vadeli hesap yüzde 10’dan yüzde 13’e ve döviz vadeli hesap ise yüzde 6’dan yüzde 11’e yükseldi. Yani halk parasını dövize yatırmaya yönelmiş durumda.

Bireysel emeklilik fonları yüzde 19 ile üçüncü çeyrekte en çok sahip olunan tasarruf aracı olurken, 2021 yılı ikinci çeyreğinde yükselişe geçen kripto para birimlerini tercih edenlerin oranı ise 2 puanlık bir azalma ile yüzde 8’e geriledi.

HARCAMALARDAN KISARAK TASARRUF EDİYOR

Peki Türk halkı neden, hangi harcamalarından tasarruf ediyor? Araştırma sonucuna göre, tasarruf sahibi her 5 kişiden 4’ü harcamalardan kısarak tasarruf yapıyor. Sonuca göre tasarruf sahipleri içinde yaklaşık her 5 kişiden 4’ü harcamalarından kısarak tasarruf edebildiğini belirtirken, her beş kişiden biri harcamadan kısmaya gerek kalmadan tasarruf edebildiğini söyledi.

EN ÇOK SIKILAN HARCAMALAR

Araştırmada Türkiye’de vatandaşlar tasarruf sağlamak için hangi harcamalarını kısıyor sorusunun cevabı da şöyle oldu:

Tasarruf edenlerde en çok kısılan harcamalar giyim/ayakkabı (yüzde 58), seyahat/tatil (yüzde 44), elektronik eşya (yüzde 44), kozmetik (yüzde 43) ve yemek siparişleri/dışarıda yeme (yüzde 42) oldu. Bununla beraber, market alışverişleri, sağlık harcamaları ve eğitim harcamaları kısıtlama yapılmayacak en önemli 3 zorunlu harcama kategorisi olarak öne çıktı.

Araştırmaya katılanlara “Bu ay elinize fazladan asgari ücret kadar bir para geçse bu parayla ne yaparsınız?” sorusu sorulduğunda ise katılımcıların yüzde 71’i bu para ile bir şekilde tasarruf etme eğiliminde oldu. Katılımcıların yüzde 36’sı tamamı veya çoğunluğunu tasarrufa ayıracağını ifade ederken, yüzde 34’ü ise yarısını harcayıp yarısını tasarrufa ayıracağını, yüzde 29’u ise tamamını veya çoğunluğunu harcayacağını belirtti.

Yaş gruplarına göre tasarruf sahipliklerine bakıldığında tasarruf sahibi olanlar arasında yüzde 24 ile 18-24 yaş grubu birinci sırada yer alırken, 35-44 yaş grubu ise ikinci çeyreğe göre 7 puanlık bir düşüşle yüzde 13 olarak gerçekleşti. Geçtiğimiz çeyrekte çocuksuz ve çocuklu bireylerin tasarruf sahipliği oranları arasındaki fark azalırken, bu çeyrekte 12 puanlık bir fark oluştu. Çocuklu bireylerin tasarruf sahipliği oranı yüzde 16’dan yüzde 13’e gerilerken, çocuksuz bireylerde bu oran yüzde 21’den yüzde 25’e çıktı.

Gazeteilksayfa.com