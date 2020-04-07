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Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık: İmmün plazma tedavisi için günde 750 bağışçıdan plazma alabilecek kapasitedeyiz

Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, "immün plazma" tedavisi için günde 750 bağışçıdan plazma alabilecek kapasitede olduklarını bildirdi.
Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık: İmmün plazma tedavisi için günde 750 bağışçıdan plazma alabilecek kapasitedeyiz

Yakalandığı yeni tip koronavirüsü yenen Dr. Kürşat Demir, Ankara’da Türk Kızılay Orta Anadolu Bölge Kan Merkezi’nde ilk plazma bağışçısı olarak Covid-19 hastalarına umut oldu.

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, düzenlenecek işlem öncesi yaptığı açıklamada, "immün plazma" tedavisi için günde 750 bağışçıdan plazma alabilecek kapasitede olduklarını bildirdi.

Kınık, "Koronavirüsü yendikten sonra 14 gün geçen bütün kahramanlarımızı, cephede savaşan diğer hastalarımızın da kahramanı olmaya davet ediyoruz." dedi.

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