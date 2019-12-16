Türk Kızılay'dan tek tıkla ilk yardım eğitimi

Türk Kızılay’ınca kurulan ‘ilkyardim.org’ adresinden kaza ve kriz anlarında yapılması gereken temel ilk yardım bilgisine tek bir tıkla ulaşılabiliyor. Videolu anlatımlarla ilk yardım konusunda herkesin bilinçlendirilmesi amaçlanıyor

Ankara ve Diyarbakır'da iki çocuğun, nefes borusuna şırınga çikolatası kapağının kaçmasının ardından gelen yanlış ve geç müdahale ile hayatlarını kaybetmeleri ilk yardımın önemini bir kez daha kanıtladı.

İLK YARDIM EĞİTİMİNE BİR TIKLA ERİŞİM

Türk Kızılay’ı kaza ve kriz anlarında hem hızlı hem de doğru müdahale edilebilmesi için vatandaşları bilinçlendiriyor. Kızılay’ın bünyesinde kurulan www.ilkyardim.org sitesinden hayati önem taşıyan ilk yardım eğitimlerine daha kolay erişilmesi sağlanıyor. İnternet sitesi içerisinde yer alan ilk yardımda yapılması gerekenlerin anlatıldığı bilgilendirici kısa videolarla, görsellerle ilk yardım müdahale teknikleri öğretiliyor. Kaza ve kriz anlarında hem hızlı hem de doğru müdahale edebilecek vatandaşların yetiştirmesi amaçlanıyor.

İLK YARDIM ÖĞREN HAYAT KURTAR

“Hayat İçin: İlk Adım İlk Yardım”, “İlk Yardım Öğren Hayat Kurtar” sloganlarının yer aldığı internet sitesinde bebeklere, çocuklara ve yetişkinlere kaza ile kriz anında nasıl müdahalede bulunulacağı hazırlanmış farklı ilk yardım videolarında detaylıca gösteriliyor. Özellikle çocukların ilk yardım eğitimi alması da sitede düşünülmüş durumda. Hazırlanan renkli animasyonlar ve görseller ile çocuklara basit bir anlatım ile ilk yardım eğitimi imkânı sunuluyor.

HER KONUDA BİLGİLENDİRME

İnternet sitesinde hayvan ısırıkları ve böcek sokmalarında, yaralanmalarda ilk yardım, zehirlenmelerde ilk yardım, solunum yolu tam tıkanmasında (bebek) ilk yardım, diğer acil durumlarda ilk yardım, bilinç bozukluğunda, dış kanmada ilk yardım, burun kanamasında ilk yardım, solunum yolu tıkanıklığında ilk yardım gibi pek çok kaza anlarında ilk yapılması gerekenlerle ilgili de geniş bilgiler veriliyor. İlk yardım eğitimi konusunda tüm bilgiler söz konusu sitede bulunabiliyor.

İLK YARDIM NEDİR?

Herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin tıbbi yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önleyebilmek amacıyla olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalardır.

İLK YARDIMCI KİMDİR?

İlk yardımın tanımında belirtilen amaç doğrultusunda, hasta/yaralıya tıbbi araç ve gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle, sağlık ekibi gelinceye kadar, ilaçsız uygulamaları yapan, konuyla ilgili eğitim sonunda ilk yardımcı sertifikası almış kişiyi tanımlar.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

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